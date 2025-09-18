«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 15:30

Цветение с июня до осени: недорогой многолетник привлечет пчел и выдержит любой мороз

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Белоснежное цветение с июня до осени: недорогой многолетник привлечет пчел и выдержит любой мороз! Лапчатка кустарниковая «маунт эверест» — один из самых удачных сортов для садоводов, которые ценят простоту ухода, красоту и практичность. Этот компактный кустарник высотой до 1 м и с широкой округлой кроной покроется тысячами белоснежных цветков уже в июне и будет радовать ими до самой осени. Цветки собраны в нежные соцветия и излучают лёгкий аромат, привлекая пчёл и создавая в саду живую атмосферу.

Главное достоинство сорта — морозостойкость и неприхотливость. Лапчатка уверенно зимует в средней полосе России без укрытия и хорошо переносит перепады погоды. Её густая корневая система укрепляет почву, защищая от эрозии, а листья выделяют фитонциды, которые отпугивают вредителей. Это делает растение не только декоративным, но и полезным для сада.

Почему выбирают «маунт эверест»:

  • длительное цветение до осени;
  • белоснежные ароматные цветки;
  • компактный и аккуратный куст;
  • морозоустойчивость и лёгкость в уходе;
  • защита от вредителей и практическая польза.

И что немаловажно — саженцы лапчатки доступны по цене, поэтому украсить сад таким эффектным кустарником может каждый. Сорт идеально подойдёт для живых изгородей, оформления клумб и миксбордеров. А ещё лапчатка — отличный медонос, что особенно важно для дачников, ценящих природный баланс.

Ранее мы рассказывали про пышные многолетники. Красивые, как с обложки, и выносливые, как танк!

Читайте также
Облака нежно-голубых цветов из семечка: эти ажурные кустики не требуют полива
Общество
Облака нежно-голубых цветов из семечка: эти ажурные кустики не требуют полива
Закатываю специально к столу на Новый год: салат «Чехарда» с баклажанами и перцем
Общество
Закатываю специально к столу на Новый год: салат «Чехарда» с баклажанами и перцем
Этот цветок растет плотными подушками с крупными шарами соцветий: посадка проста
Общество
Этот цветок растет плотными подушками с крупными шарами соцветий: посадка проста
Этот многолетник будет жить 30 лет: королевское украшение сада с волнистыми цветами
Общество
Этот многолетник будет жить 30 лет: королевское украшение сада с волнистыми цветами
Секрет пышного цветения пионов: как правильно делить и пересаживать кусты во второй половине сентября
Общество
Секрет пышного цветения пионов: как правильно делить и пересаживать кусты во второй половине сентября
сады
цветы
многолетники
дачи
кустарники
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский ввел санкции против внука экс-президента Франции
Артиллерист ВС РФ сравнил ВСУ с загнанными зверями
Лавров прокомментировал отказ певицы из США от участия в «Интервидении»
Вдову генерала Кириллова избрали депутатом областной думы
SHAMAN добровольно отказался от победы в «Интервидении»
Овечкин пропустит вторую тренировку «Вашингтона» подряд из-за травмы
Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ
Российский борец проиграл в финале чемпионата мира
SHAMAN начал выступление на «Интервидении»
Глава МИД Ирана прокомментировал слухи о переговорах с США
Конкурсантка из США отказалась от выступления на «Интервидении»
Президент Польши нарушил традицию, не пригласив главу МИД в свой самолет
Участница «Интервидения» из Кубы удивила мультипликационной зарисовкой
Лавров выступил перед участниками «Интервидения» с приветственным словом
На табло украинского поезда появилась надпись в поддержку России
Слуцкий раскрыл причину провокаций Прибалтики против России
Посол Мексики в РФ поделился впечатлениями о подмосковных электричках
Евросоюз расследует массовый сбой в работе аэропортов
Запорожский губернатор раскрыл, что утаивает МАГАТЭ
Путин поприветствовал участников «Интервидения-2025»
Дальше
Самое популярное
Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.