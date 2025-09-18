Белоснежное цветение с июня до осени: недорогой многолетник привлечет пчел и выдержит любой мороз! Лапчатка кустарниковая «маунт эверест» — один из самых удачных сортов для садоводов, которые ценят простоту ухода, красоту и практичность. Этот компактный кустарник высотой до 1 м и с широкой округлой кроной покроется тысячами белоснежных цветков уже в июне и будет радовать ими до самой осени. Цветки собраны в нежные соцветия и излучают лёгкий аромат, привлекая пчёл и создавая в саду живую атмосферу.

Главное достоинство сорта — морозостойкость и неприхотливость. Лапчатка уверенно зимует в средней полосе России без укрытия и хорошо переносит перепады погоды. Её густая корневая система укрепляет почву, защищая от эрозии, а листья выделяют фитонциды, которые отпугивают вредителей. Это делает растение не только декоративным, но и полезным для сада.

Почему выбирают «маунт эверест»:

длительное цветение до осени;

белоснежные ароматные цветки;

компактный и аккуратный куст;

морозоустойчивость и лёгкость в уходе;

защита от вредителей и практическая польза.

И что немаловажно — саженцы лапчатки доступны по цене, поэтому украсить сад таким эффектным кустарником может каждый. Сорт идеально подойдёт для живых изгородей, оформления клумб и миксбордеров. А ещё лапчатка — отличный медонос, что особенно важно для дачников, ценящих природный баланс.

Ранее мы рассказывали про пышные многолетники. Красивые, как с обложки, и выносливые, как танк!