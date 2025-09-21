«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 10:00

Салат «Царская охота» обошел по продажам в кулинариях оливье! Вкуснятина с картошкой фри

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Царская охота» обошел по продажам в кулинариях оливье! Вкуснятина с картошкой фри. Этот салат — настоящий шедевр из простых продуктов! Нежная курица, хрустящие шампиньоны, соленые огурцы и картофель создают идеальный баланс текстур и ароматов. Сытный, праздничный и неизменно популярный на любом застолье.

Ингредиенты

  • Куриная грудка — 1 шт. (около 200 г)
  • Шампиньоны свежие — 300 г
  • Картофель — 2 шт. (средние)
  • Огурцы соленые или свежие — 2 шт.
  • Яйца — 4 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Масло растительное — для жарки
  • Майонез — для заправки
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Куриную грудку отварите до готовности, нарежьте полосками. Картофель очистите, нарежьте мелкой соломкой и обжарьте до золотистой корочки. Шампиньоны и лук нарежьте, обжарьте до испарения жидкости. Яйца отварите, порубите.
  2. Огурцы нарежьте соломкой. Смешайте все ингредиенты (кроме картофеля) в глубокой миске, заправьте майонезом, посолите и поперчите по вкусу. Идеально подавать в порционных креманках или на листьях салата!

Ранее мы делились вкусным рецептом с курицей и маринованными огурцами. Этот салат можно есть тазиками!

салат
курица
картошка
картофель
картофель фри
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опытный парашютист разбился насмерть в подмосковном скайцентре
Российские военные почти выбили ВСУ из населенного пункта в ДНР
Величковский потребовал миллионы у Лады Дэнс и «Джема»
Более 40 рейсов отказались принимать в одном аэропорту из-за кибератаки
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 сентября: где сбои в РФ
«Чудесные здания»: участница «Интервидения» рассказала об эмоциях от Москвы
«Подошли вплотную»: в ДНР заявили об успехах ВС России у Красноармейска
Мощный пожар в Алтайском крае вынудил МЧС эвакуировать сотни человек
Стало известно о климатическом «развороте» в Москве в 2050 году
Купянск, Липцы, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 21 сентября
Зумеры устроили массовые беспорядки в одной стране
«Люди устали от мужиков в платьях»: Мизулина объяснила суть «Интервидения»
Армия России блокировала в Харьковской области сразу два подразделения ВСУ
Россиянам рассказали, какие законодательные изменения ждут их с 1 октября
«Они мертвы»: обвиняемая в отравлении коллег кладовщица написала письмо
Российский регион за сутки атаковали 85 БПЛА
Актер «Улиц разбитых фонарей» признался в многолетней борьбе с зависимостью
В России раскрыли «троянского коня» Трампа в Афганистане
Магнитные бури сегодня, 21 сентября: что завтра, головные боли, апатия
Дженнифер Энистон узнала настоящее имя Риз Уизерспун после 25 лет дружбы
Дальше
Самое популярное
Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Мизулина выложила фото с SHAMAN перед «Интервидением»
Шоу-бизнес

Мизулина выложила фото с SHAMAN перед «Интервидением»

«Мясорубка» Зеленского и разгром ВСУ: новости СВО к вечеру 19 сентября
Регионы

«Мясорубка» Зеленского и разгром ВСУ: новости СВО к вечеру 19 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.