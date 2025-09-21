Салат «Царская охота» обошел по продажам в кулинариях оливье! Вкуснятина с картошкой фри. Этот салат — настоящий шедевр из простых продуктов! Нежная курица, хрустящие шампиньоны, соленые огурцы и картофель создают идеальный баланс текстур и ароматов. Сытный, праздничный и неизменно популярный на любом застолье.
Ингредиенты
- Куриная грудка — 1 шт. (около 200 г)
- Шампиньоны свежие — 300 г
- Картофель — 2 шт. (средние)
- Огурцы соленые или свежие — 2 шт.
- Яйца — 4 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Масло растительное — для жарки
- Майонез — для заправки
- Соль, перец — по вкусу
Приготовление
- Куриную грудку отварите до готовности, нарежьте полосками. Картофель очистите, нарежьте мелкой соломкой и обжарьте до золотистой корочки. Шампиньоны и лук нарежьте, обжарьте до испарения жидкости. Яйца отварите, порубите.
- Огурцы нарежьте соломкой. Смешайте все ингредиенты (кроме картофеля) в глубокой миске, заправьте майонезом, посолите и поперчите по вкусу. Идеально подавать в порционных креманках или на листьях салата!
Ранее мы делились вкусным рецептом с курицей и маринованными огурцами. Этот салат можно есть тазиками!