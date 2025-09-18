Этот салат можно есть тазиками! Вкусный рецепт с курицей и маринованными огурцами

Этот салат можно есть тазиками, потому что вкусный и от него не поправишься! Простой рецепт с курицей и маринованными огурцами. Невероятно лёгкий, белковый и низкокалорийный салат, который идеально подходит для правильного питания! Сытный, свежий и такой вкусный, что остановиться невозможно. Отлично подходит для ужина, перекуса или даже полноценного обеда!

Ингредиенты

Филе куриное (отварное) — 150 г

Огурцы маринованные — 150 г

Яйца варёные — 2 шт.

Лук красный — 70 г

Йогурт греческий — 135 г

Соль — по вкусу

Перец чёрный молотый — по вкусу

Зелень свежая (по желанию) — для подачи

Приготовление

Куриное филе отварите в подсоленной воде до готовности, остудите и нарежьте мелкими кубиками или разберите на волокна. Яйца отварите вкрутую, очистите и нарежьте кубиками. Маринованные огурцы нарежьте небольшими кубиками (летом можно заменить свежими). Красный лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами — для уменьшения горечи можно обдать его кипятком. В большом салатнике соедините все подготовленные ингредиенты: курицу, яйца, огурцы и лук. Заправьте греческим йогуртом, посолите и поперчите по вкусу. Тщательно, но аккуратно перемешайте. Дайте салату настояться 10–15 минут в холодильнике для насыщения вкусов. Перед подачей можно украсить свежей зеленью. Приятного аппетита!

