11 сентября 2025 в 18:46

Нежная свинина сразу с гарниром: один противень — и ужин готов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нежная свинина, приготовленная сразу с гарниром в духовке, — это идеальный вариант ужина без хлопот, где мясо буквально тает во рту, а гречка пропитывается ароматным соком. С этим рецептом не придется долго стоять у плиты после рабочего дня. Один противень — и ужен готов.

Для приготовления возьмите 600 г свиной шеи или лопатки, натрите солью, перцем и паприкой. Обжарьте мясо со всех сторон до корочки. В глубокий противень высыпьте 200 г промытой гречки, добавьте нарезанные 1 луковицу и 1 морковь, 2 зубчика чеснока. Залейте 400 мл кипятка, посолите. Сверху выложите мясо, накройте фольгой. Запекайте 1,5 часа при 180 °C, затем снимите фольгу и готовьте еще 20 минут.

Свинина получится настолько мягкой, что будет распадаться на волокна, а гречка вберет в себя все соки и станет ароматным гарниром.

Ранее стало известно, как приготовить картофельные зразы с фаршем: им не нужен гарнир.

