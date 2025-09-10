Все гости думают, что это деликатес, а это бюджетная рулька! Обалденный рецепт

Все гости думают, что это деликатес, а это бюджетная рулька! Обалденный рецепт! Невероятно ароматная, с хрустящей корочкой снаружи и сочной, тающей во рту мякотью внутри — именно такой получается свиная рулька, запеченная в духовке. Этот простой рецепт гарантирует вам по-настоящему праздничное и сытное блюдо, которое никого не оставит равнодушным.

Ингредиенты

Свиная рулька — 1 шт.

Соль, чеснок — по вкусу

Соевый соус — 4 ст. л.

Соус чили — 0,5 ст. л.

Яблочный уксус — 1,5 ст. л.

Чеснок сушеный — 1 ч. л.

Масло растительное — 1 ст. л.

Приготовление

Рульку необходимо тщательно зачистить, промыть и обсушить, а затем сделать по всей поверхности небольшие проколы ножом. Для приготовления ароматной смеси нужно смешать в миске соевый соус, соус чили, яблочный уксус, сушеный чеснок и растительное масло до однородного состояния. Подготовленную рульку следует натереть солью и свежим чесноком по вкусу, а затем обильно смазать весь кусок полученным маринадом. После маринования рульку нужно плотно завернуть в лист пергамента, а затем в несколько слоев фольги, чтобы сохранить все соки, и отправить в разогретую до 180 градусов духовку примерно на три часа до полного размягчения мяса. Для образования аппетитной корочки за полчаса до готовности можно развернуть фольгу и дать рульке допечься в открытом виде.

