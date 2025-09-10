Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 08:00

Все гости думают, что это деликатес, а это бюджетная рулька! Обалденный рецепт

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Все гости думают, что это деликатес, а это бюджетная рулька! Обалденный рецепт! Невероятно ароматная, с хрустящей корочкой снаружи и сочной, тающей во рту мякотью внутри — именно такой получается свиная рулька, запеченная в духовке. Этот простой рецепт гарантирует вам по-настоящему праздничное и сытное блюдо, которое никого не оставит равнодушным.

Ингредиенты

  • Свиная рулька — 1 шт.
  • Соль, чеснок — по вкусу
  • Соевый соус — 4 ст. л.
  • Соус чили — 0,5 ст. л.
  • Яблочный уксус — 1,5 ст. л.
  • Чеснок сушеный — 1 ч. л.
  • Масло растительное — 1 ст. л.

Приготовление

  1. Рульку необходимо тщательно зачистить, промыть и обсушить, а затем сделать по всей поверхности небольшие проколы ножом. Для приготовления ароматной смеси нужно смешать в миске соевый соус, соус чили, яблочный уксус, сушеный чеснок и растительное масло до однородного состояния. Подготовленную рульку следует натереть солью и свежим чесноком по вкусу, а затем обильно смазать весь кусок полученным маринадом.
  2. После маринования рульку нужно плотно завернуть в лист пергамента, а затем в несколько слоев фольги, чтобы сохранить все соки, и отправить в разогретую до 180 градусов духовку примерно на три часа до полного размягчения мяса. Для образования аппетитной корочки за полчаса до готовности можно развернуть фольгу и дать рульке допечься в открытом виде.

Ранее мы готовили говядину по-кремлевски! Нежнейшее мясо распадается на волокна и тает во рту.

свинина
рулька
мясо
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Перебои с электричеством начались в российской регионе после атаки ВСУ
Более 530 машин стоят в очереди перед Крымским мостом
Семья купила склад и нашла в нем чемоданы с останками детей
Посольство раскрыло, есть ли россияне среди пострадавших на Бали
Дети избили до смерти трехметрового питона
Подравшийся в московском кафе футболист Смолов пойдет под суд
Популярный курорт «смывают» проливные дожди
«Горжусь»: Дуров высказался о Telegram и протестах во Франции
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 10 сентября, букет аллергенов
Бойцы после успешного рывка в Купянске заняли важный для ВСУ участок трассы
Стало известно отношение россиян к единой форме для уроков физкультуры
Крах ВСУ под Сумами, удар БПЛА по интернату: новости СВО к утру 10 сентября
Каллас озвучила почти пустому залу сумму трат ЕС на Украину
Россиян предупредили об опасности покупки банковских карт с балансом
Роналду повысил свои шансы на покорение снайперского рекорда в футболе
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 10 сентября: инфографика
Больше сотни украинских дронов пытались ночью атаковать Россию
Поджог опоры ЛЭП обесточил около 25 тыс. домов в Германии
Молдавская сборная по футболу потерпела крупнейшее поражение в истории
Беспилотники ВСУ попытались подобраться к российскому городу с моря
Дальше
Самое популярное
Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка
Регионы

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка

Спит под снегом и просыпается красавицей. Сейте этот многолетник в ноябре!
Общество

Спит под снегом и просыпается красавицей. Сейте этот многолетник в ноябре!

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября
Россия

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.