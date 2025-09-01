Вместо котлет готовлю эти картофельные зразы с фаршем: им не нужен гарнир

Вместо котлет готовлю эти картофельные зразы с фаршем — это идеальное блюдо для сытного ужина, которое сочетает нежную картофельную оболочку и сочную мясную начинку. А еще к ним не нужен гарнир.

Для приготовления отварите 1 кг картофеля в мундире, очистите и разомните в пюре без добавления молока, но с 1 яйцом и 2 ст. л. муки для пластичности. Для начинки обжарьте 300 г мясного фарша с измельченной луковицей, посолите, поперчите, добавьте щепотку мускатного ореха. Охладите фарш. Формируйте зразы: лепешку из картофеля толщиной 1 см, в центр положите 1 ч. л. начинки, защипните края, обваляйте в сухарях. Обжаривайте на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.

Подавайте со сметаной или грибным соусом. Вкус этих зраз — это гармония сливочного картофеля с ароматом обжаренного лука, пряностей и сочного фарша, а хрустящая золотистая корочка дополняет нежную текстуру.

