01 сентября 2025 в 19:01

Вместо котлет готовлю эти картофельные зразы с фаршем: им не нужен гарнир

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вместо котлет готовлю эти картофельные зразы с фаршем — это идеальное блюдо для сытного ужина, которое сочетает нежную картофельную оболочку и сочную мясную начинку. А еще к ним не нужен гарнир.

Для приготовления отварите 1 кг картофеля в мундире, очистите и разомните в пюре без добавления молока, но с 1 яйцом и 2 ст. л. муки для пластичности. Для начинки обжарьте 300 г мясного фарша с измельченной луковицей, посолите, поперчите, добавьте щепотку мускатного ореха. Охладите фарш. Формируйте зразы: лепешку из картофеля толщиной 1 см, в центр положите 1 ч. л. начинки, защипните края, обваляйте в сухарях. Обжаривайте на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.

Подавайте со сметаной или грибным соусом. Вкус этих зраз — это гармония сливочного картофеля с ароматом обжаренного лука, пряностей и сочного фарша, а хрустящая золотистая корочка дополняет нежную текстуру.

Ранее стало известно, как приготовить тефтели с кабачком в томатно-сметанном соусе.

зразы
рецепты
ужины
картошка
Дарья Иванова
Д. Иванова
