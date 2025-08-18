Переговоры Путина и Трампа на Аляске
18 августа 2025 в 13:00

Бюджетно, сытно и просто: тефтели с кабачком в томатно-сметанном соусе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти тефтели — настоящая симфония нежности! Кабачок делает их сочными и воздушными, а томатно-сметанный соус придает бархатистую текстуру и насыщенный вкус с легкой кислинкой.

Для приготовления смешайте 500 г фарша, 1 тертый кабачок (без сока), 1 яйцо, 50 г риса, соль и перец. Сформируйте шарики и обжарьте до румяности. Для соуса пассеруйте лук и морковь, добавьте 2 ст. л. томатной пасты, 200 мл воды и 100 г сметаны. Тушите тефтели в соусе 25–30 минут под крышкой.

Подавайте с зеленью — это объедение! Мясо буквально тает во рту, а кабачок добавляет свежие нотки, делая блюдо нежным и сбалансированным. Идеально на обед или ужин — бюджетно, сытно и вкусно!

Ранее стало известно, как приготовить фаршированные перцы, запеченные в сметанном соусе в духовке.

Дарья Иванова
Д. Иванова
