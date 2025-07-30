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30 июля 2025 в 13:00

Запекаю перцы в сметанном соусе — эта фаршированная вкуснятина сводит с ума

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Запекаю перцы в сметанном соусе — так они получаются удивительно нежными, с кремовой текстурой и насыщенным вкусом. Эта фаршированная вкуснятина сводит с ума.

Для приготовления возьмите 6 крупных перцев, аккуратно удалите сердцевину с семенами. Для фарша смешайте 500 г мясного фарша (говядина + свинина), 100 г отварного риса, 1 мелко нарезанную луковицу, 2 зубчика чеснока, соль, перец и любимые специи. Начините перцы, уложите в форму для запекания. Приготовьте заливку: смешайте 300 г сметаны, 150 мл воды, 1 ст. л. томатной пасты, щепотку сахара и соль по вкусу. Залейте перцы соусом, накройте фольгой и запекайте 40 минут при 180 °C, затем снимите фольгу и готовьте еще 15 минут до румяной корочки.

Подавайте горячими, посыпав свежей зеленью — этот ароматный перец станет звездой любого обеда! Сладковатые перцы пропитываются сметанным соусом, становясь мягкими, но сохраняя форму, а сочная мясная начинка с рисом и специями создает идеальный баланс.

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Дарья Иванова
Д. Иванова
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