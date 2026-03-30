Никакой замерзшей и пожелтевшей рассады: запускаем активный рост перцев

Когда рассада перца замирает на месте и не желает развиваться, это всегда сигнал тревоги, но ситуацию можно исправить, если вовремя разобраться в причинах и запустить активный рост перцев.

Самая частая проблема — холодный подоконник: корни перца перестают работать при температуре грунта ниже +15 °C. Установите под ящики пенопласт или специальный коврик, чтобы изолировать их от холодного окна, а саму рассаду досвечивайте, так как недостаток света — вторая по значимости причина задержки роста.

Если перец пожелтел и остановился, скорее всего, ему не хватает азота — подкормите его слабым раствором мочевины или комплексным удобрением. При появлении синевато-фиолетовых оттенков на стебле и нижней стороне листьев срочно внесите монофосфат калия, так как это явный признак фосфорного голодания.

Часто перец «стоит на месте» из-за переувлажнения или, наоборот, пересушки грунта — поливайте только тогда, когда верхний слой подсох, теплой отстоянной водой. Если вы недавно пикировали сеянцы, дайте им время на адаптацию: у перца длительный восстановительный период, и в течение двух недель после пересадки он может не расти.

Ранее сообщалось, чем посыпать землю на огороде, чтобы проволочник и медведка исчезли.