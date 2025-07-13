Голубцы с пекинской капустой — без возни с листьями: сэкономят силы и время

Голубцы с пекинской капустой — без возни с листьями: сэкономят силы и время

Ленивые голубцы с пекинской капустой — это сочные фаршевые котлеты с нежными овощами, пропитанные томатным соусом. Они готовятся без возни с листьями и сэкономят ваше время и силы.

Рецепт: мелко нарежьте 300 г пекинской капусты, смешайте с 500 г фарша (говядина + свинина), 100 г отварного риса, 1 яйцом, измельченной луковицей, солью и перцем. Сформируйте котлеты, обжарьте до румяности и переложите в форму. Залейте соусом: 200 мл томатного сока, 1 ст. л. сметаны, 1 ч. л. сахара, лавровый лист. Тушите под крышкой 25 минут.

Вкус — нежнее классических голубцов: пекинская капуста дает сочность, а томатный соус — приятную кислинку. Подавайте со сметаной и зеленью — это блюдо сэкономит силы, но не испортит вкус! Для пикантности добавьте в фарш чеснок или зиру.

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