Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 09:15

Готовила на пробу, а полюбила навсегда! Ленивые голубцы в духовке

Ленивые голубцы в духовке Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Классические голубцы — это вкусно, но процесс ювелирного сворачивания конвертиков часто отбивает желание их готовить. Ленивый вариант в духовке решает эту проблему.

Для начала подготовьте основу: возьмите 600 г мясного фарша (лучше всего подходит смесь говядины и свинины) и добавьте к нему 1 стакан заранее отваренного до полуготовности риса. 300 г белокочанной капусты нашинкуйте максимально мелко (можно даже измельчить в блендере, но не в кашу). Смешайте мясо, рис и капусту, добавьте одну мелко нарезанную луковицу, соль, черный перец и сушеный чеснок. Хорошенько вымесите фарш и сформируйте крупные овальные или круглые заготовки.

Выложите голубцы в глубокую форму для запекания. Теперь приготовьте заливку: смешайте 3 ст. л. жирной сметаны, 2 ст. л. томатной пасты и 400 мл горячей воды (или бульона). Добавьте щепотку сахара. Залейте голубцы так, чтобы они были покрыты соусом минимум наполовину. Накройте форму фольгой и отправляйте в разогретую до 190 °C духовку на 45–50 минут. За 10 минут до конца снимите фольгу, чтобы верхушки слегка подрумянились.

  • Секретный штрих: если вы хотите, чтобы голубцы были еще ароматнее, предварительно быстро обжарьте их на сковороде до румяной корочки, прежде чем выкладывать в форму.

  • Совет: подавайте ленивые голубцы, обильно поливая их соусом из формы, и обязательно добавьте ложку свежей холодной сметаны и мелко порубленный укроп.

рецепты
голубцы
духовка
простой рецепт
кулинария
быстрый рецепт
Анастасия Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стали известны детали нападения на Русский дом в Праге
США массово отказывают футболистам в визах перед ЧМ-2026
Россия выразила протест Лондону из-за инцидента со шпионом в посольстве
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 марта: где сбои в России
Родителей предупредили, к каким последствиям приводит сколиоз у ребенка
Появилось новое видео авиакатастрофы с российскими фигуристами в США
Израильские ракеты вновь обрушились на Ливан
Дроны серьезно повредили один из крупнейших комбинатов в ЛНР
«Это ужасно»: в СФ обеспокоились возможным выходом Ирана из ДНЯО из-за США
Мужчина обезглавил мороженщика серпом и украл его голову
Что известно о массовой зачистке каналов и групп в Telegram
В MAX ответили на жалобы из-за сбоев при отправке голосовых сообщений
Генерал-майора запаса Кувшинова лишили звания
Попросившего прощения у Минобороны генерала приговорили к 7,5 года колонии
Адвокат ответил, можно ли публиковать фото детей в домовых чатах
Генерал Кувшинов пришел на оглашение приговора с сумкой вещей для СИЗО
В Иране спустя четыре дня подтвердили гибель главы ВМС
Пьяный пасынок обиделся на обвинения в тунеядстве и зарезал отчима
В Финляндии торгуют нацистской символикой под видом помощи Украине
Появилось фото оказавшегося шпионом британского дипломата
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.