Готовила на пробу, а полюбила навсегда! Ленивые голубцы в духовке

Классические голубцы — это вкусно, но процесс ювелирного сворачивания конвертиков часто отбивает желание их готовить. Ленивый вариант в духовке решает эту проблему.

Для начала подготовьте основу: возьмите 600 г мясного фарша (лучше всего подходит смесь говядины и свинины) и добавьте к нему 1 стакан заранее отваренного до полуготовности риса. 300 г белокочанной капусты нашинкуйте максимально мелко (можно даже измельчить в блендере, но не в кашу). Смешайте мясо, рис и капусту, добавьте одну мелко нарезанную луковицу, соль, черный перец и сушеный чеснок. Хорошенько вымесите фарш и сформируйте крупные овальные или круглые заготовки.

Выложите голубцы в глубокую форму для запекания. Теперь приготовьте заливку: смешайте 3 ст. л. жирной сметаны, 2 ст. л. томатной пасты и 400 мл горячей воды (или бульона). Добавьте щепотку сахара. Залейте голубцы так, чтобы они были покрыты соусом минимум наполовину. Накройте форму фольгой и отправляйте в разогретую до 190 °C духовку на 45–50 минут. За 10 минут до конца снимите фольгу, чтобы верхушки слегка подрумянились.

Секретный штрих: если вы хотите, чтобы голубцы были еще ароматнее, предварительно быстро обжарьте их на сковороде до румяной корочки, прежде чем выкладывать в форму.

Совет: подавайте ленивые голубцы, обильно поливая их соусом из формы, и обязательно добавьте ложку свежей холодной сметаны и мелко порубленный укроп.

