Самое сочное блюдо: что можно приготовить в аэрогриле

Знакома ситуация, когда готовить хочется, а мыть гору посуды — нет? Аэрогриль решает эту проблему на раз-два. Он работает как маленькая пекарня и гриль одновременно, а продукты получаются сочными, как на мангале.

Давайте честно: главный вопрос, который мучает владельцев этого гаджета, — что можно приготовить в аэрогриле, чтобы это было и вкусно, и быстро. Ответ — куриные бедра. Возьмите 4 штуки, натрите их смесью из 1 ч. ложки соли, 1 ч. ложки паприки и 2 долек чеснока (их стоит пропустить через пресс). Оставьте на 10 минут. Разместите курочку на решетке аэрогриля, готовьте 25 минут при температуре 200 градусов. Корочка будет хрустеть, а внутри мясо станет нежным и сочным.

Аэрогриль хорош тем, что он делает еду полезной: жир стекает вниз, а продукты продуваются горячим воздухом со всех сторон. Экспериментируйте, не бойтесь нарушать рецепты. Пусть ваша кухня станет местом, где все получается само собой.

