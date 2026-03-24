Самое сочное блюдо: что можно приготовить в аэрогриле

Самое сочное блюдо: что можно приготовить в аэрогриле
Знакома ситуация, когда готовить хочется, а мыть гору посуды — нет? Аэрогриль решает эту проблему на раз-два. Он работает как маленькая пекарня и гриль одновременно, а продукты получаются сочными, как на мангале.

Давайте честно: главный вопрос, который мучает владельцев этого гаджета, — что можно приготовить в аэрогриле, чтобы это было и вкусно, и быстро. Ответ — куриные бедра. Возьмите 4 штуки, натрите их смесью из 1 ч. ложки соли, 1 ч. ложки паприки и 2 долек чеснока (их стоит пропустить через пресс). Оставьте на 10 минут. Разместите курочку на решетке аэрогриля, готовьте 25 минут при температуре 200 градусов. Корочка будет хрустеть, а внутри мясо станет нежным и сочным.

Аэрогриль хорош тем, что он делает еду полезной: жир стекает вниз, а продукты продуваются горячим воздухом со всех сторон. Экспериментируйте, не бойтесь нарушать рецепты. Пусть ваша кухня станет местом, где все получается само собой.

Ранее мы поделились рецептом красной рыбы под шубой из томатов и сыра.

Читайте также
Пирог похож на пиццу, но с творогом и курицей — вкусный и пышный на дрожжевом тесте.
Хруст снаружи, нежность внутри: секрет идеальных сырников без сковороды
Минус килограммы и плюс экономия: готовим салат «Метелка»
Вместо котлет: сочные рулетики из курицы с огурцом и сыром. Необычно и очень вкусно
Вареная буженина к пасхальному обеду: берем шею и варим в фольге и пленке — просто и очень вкусно
Елизавета Макаревич
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

