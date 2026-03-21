21 марта 2026 в 07:18

Купил аэрогриль только ради этих котлет — никакого жира, только польза и супервкус. Готовлю за копейки

Аэрогриль — это возможность легко и быстро получить блюдо с эффектом запекания и хрустящей корочкой. Горячий циркулирующий воздух равномерно прожаривает котлеты, делая их диетическими, но при этом не лишая их сочности и золотистого оттенка.

Что понадобится

Куриное филе (грудка или бедра) — 500 г, репчатый лук — 1 шт. (средняя), чеснок — 2 зубчика, петрушка свежая — 3–4 веточки, сливки 10% — 2 ст. л., мука пшеничная — 1 ст. л., панировочные сухари — 50–70 г, соль, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Куриное филе нарезаю небольшими кусочками. Лук и очищенный чеснок разрезаю на несколько частей. Петрушку мелко рублю. Измельчаю курицу с луком и чесноком в мясорубке или мощном блендере до состояния фарша. Добавляю к нему петрушку, сливки, соль и перец, тщательно вымешиваю. Всыпаю муку и снова хорошо перемешиваю до однородности. Накрываю фарш пищевой пленкой и оставляю на 20 минут при комнатной температуре для созревания.

Включаю аэрогриль для разогрева до 200 °C. Чашу можно застелить специальным вкладышем или пергаментом для удобства.

Из отдохнувшего фарша формирую продолговатые котлеты среднего размера, обваливаю каждую в панировочных сухарях. Выкладываю котлеты в разогретую чашу аэрогриля в один слой. Готовлю при 200 °C около 15 минут, затем аккуратно переворачиваю и жарю еще 15 минут до полной готовности.

Проверено редакцией
Котлеты готовлю из… яблок! Результат — фантастика. Гости пробуют и просят рецепт
