Запекаю люля-кебаб в духовке по этому рецепту — гости думают, что я купил мангал

Я живу в квартире, а душа требует мангала. Нашел выход: люля-кебаб в духовке, сочный и с дымком от специй.

Ингредиенты

говядина — 500 г, свинина — 500 г, болгарский перец — 2 шт, репчатый лук — 2 шт, чеснок — 3 зубчика, кинза — 1 пучок, сливочное масло — 50 г, соль — 1 ч. л., зира — 1 ч. л., кориандр молотый — 1 ч. л., красный базилик — 1 ч. л., перец черный — 0.5 ч. л., деревянные шпажки — 12 шт.

Как готовлю

Сначала замачиваю шпажки в воде, чтобы не сгорели. Прокручиваю мясо через мясорубку дважды — сначала крупно, потом мелко. Отдельно перекручиваю перец и лук, отжимаю сок через сито, чтобы фарш не поплыл. Самое сложное — это вымешивать фарш рукой минут пять, пока он не станет липким и плотным. Формую колбаски по 80 г на шпажку, кладу их на края формы, чтобы висели в воздухе. Запекаю при 250°С 10-12 минут, пока не зарумянятся. Подаю с лавашем, луком и зеленью — и никакой духовки не заметно.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Гости реально подумали, что я купил мангал — такой дымный аромат дал красный базилик. Текстура идеальная: люля не треснули в духовке, потому что я тщательно вымешивал фарш и добавил лук без сока. Отдельный восторг — болгарский перец в фарше: он делает кебаб сладковатым и сочным. На гарнир берите печеные овощи или просто свежий салат.