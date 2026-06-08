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08 июня 2026 в 13:24

Думал, что разбираюсь в голубцах. Пока не попробовал эти — с секретным соусом

Фото: D-NEWS.ru
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Эти голубцы — чистая магия. Соус на сливках и бульоне делает их нежнее, чем ты можешь представить.

Ингредиенты

Капуста — 1 кочан, фарш (свинина + говядина) — 400 г, рис — 100 г (сухой), лук — 1 шт., морковь — 1 шт., соль — по вкусу, перец — по вкусу, сливки (10%) — 200 мл, бульон (мясной) — 200 мл, масло сливочное — 50 г, масло растительное — для жарки, лавровый лист — 2 шт., укроп — по вкусу.

Как готовлю

Сначала варю рис до полуготовности и смешиваю с фаршем, солью и перцем. Капусту разбираю на листья, бланширую в кипятке пару минут, срезаю толстые прожилки. Заворачиваю начинку в листья — тут, главное, плотно, чтобы не развалилось. Обжариваю голубцы на сильном огне до золотистой корочки со всех сторон. Тем временем на сковороде пассерую лук с морковью, вливаю сливки и бульон, довожу до кипения. Заливаю этим соусом голубцы в форме, добавляю лавровый лист и отправляю в духовку на 180 градусов на 30 минут. Готовые голубцы посыпаю укропом — они просто тают во рту.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Сливочный соус сделал свое дело: он не перебивает вкус, а подчеркивает его. Мой совет: не экономьте на сливках, жирные дают ту самую шелковистую текстуру. Идеально на ужин с бокалом белого вина.

Проверено редакцией
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