Муж попросил добавки: готовлю это блюдо уже 3 дня подряд. Можно в пост!

Ленивые голубцы любят все, но мы привыкли делать их с мясом. А что если я скажу, что вариант из растительного фарша получается даже нежнее? Давайте приготовим ужин, который не оставит равнодушным никого.

В миске смешайте 350 г растительного фарша (из сои или гороха), 100 г отварного круглого риса, 80 г мелко рубленного лука и 70 г тертой моркови. Сформируйте крупные шарики (примерно 8–10 штук) и обжарьте их до румяной корочки. Для соуса смешайте 150 г томатной пасты, 200 мл растительных сливок, 200 мл воды и щепотку сахара. Залейте наши голубцы соусом и тушите 20 минут. Получается наваристое блюдо из постного фарша в ароматной подливке, которое идеально сочетается с картофельным пюре или гречкой.

Это тот случай, когда минимум усилий дает максимум вкуса. Попробуйте приготовить по этому рецепту сегодня — уверена, он станет вашим коронным блюдом для уютных семейных ужинов.

Ранее мы поделились рецептом постных пшеничных лепешек на сковороде.