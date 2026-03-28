28 марта 2026 в 10:48

Муж попросил добавки: готовлю это блюдо уже 3 дня подряд. Можно в пост!

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Ленивые голубцы любят все, но мы привыкли делать их с мясом. А что если я скажу, что вариант из растительного фарша получается даже нежнее? Давайте приготовим ужин, который не оставит равнодушным никого.

В миске смешайте 350 г растительного фарша (из сои или гороха), 100 г отварного круглого риса, 80 г мелко рубленного лука и 70 г тертой моркови. Сформируйте крупные шарики (примерно 8–10 штук) и обжарьте их до румяной корочки. Для соуса смешайте 150 г томатной пасты, 200 мл растительных сливок, 200 мл воды и щепотку сахара. Залейте наши голубцы соусом и тушите 20 минут. Получается наваристое блюдо из постного фарша в ароматной подливке, которое идеально сочетается с картофельным пюре или гречкой.

Это тот случай, когда минимум усилий дает максимум вкуса. Попробуйте приготовить по этому рецепту сегодня — уверена, он станет вашим коронным блюдом для уютных семейных ужинов.

Ранее мы поделились рецептом постных пшеничных лепешек на сковороде.

Читайте также
Секрет балканского колорита в вашей тарелке. Готовим постные голубцы и фаршированный перец с волшебной дымной ноткой
Общество
Секрет балканского колорита в вашей тарелке. Готовим постные голубцы и фаршированный перец с волшебной дымной ноткой
Овощи в шоке: перцы, которые съедаются быстрее, чем готовятся
Семья и жизнь
Овощи в шоке: перцы, которые съедаются быстрее, чем готовятся
Россиянам разрешили не работать в одну субботу
Россия
Россиянам разрешили не работать в одну субботу
Александрийский кулич на топленом молоке — самый мягкий, душистый, с ярко-желтым мякишем
Общество
Александрийский кулич на топленом молоке — самый мягкий, душистый, с ярко-желтым мякишем
Кидаем на сковороду фасоль, томат и яйца: простой рецепт за 5 минут
Семья и жизнь
Кидаем на сковороду фасоль, томат и яйца: простой рецепт за 5 минут
Елизавета Макаревич
