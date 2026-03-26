Кладу капусту в микроволновку и готовлю голубцы под шубой — сочные, ароматные и с румяной сырной корочкой

Даже те, кто не любит классические голубцы, просят добавку — вкус получается совершенно новый.

Этот вариант — настоящая находка для домашнего ужина. Нежные голубцы с сочной начинкой из фарша, риса и овощей сверху покрываются аппетитной шубкой из сыра, зелени и томатов. Во время запекания все пропитывается ароматами, а сверху образуется румяная, слегка хрустящая корочка.

Ингредиенты: капуста — 1 кочан, фарш — 600–700 г, рис — 100 г, лук — 1–2 шт., морковь — 1 шт., яблоко — 1 шт., сыр — 100 г, помидоры — 2 шт., укроп и петрушка — по 1 пучку, чеснок — 2–3 зубчика, майонез — 2–3 ст. л., соль и перец — по вкусу.

Капусту прогревают в микроволновке 5–10 минут — после этого листья легко отделяются и становятся мягкими. Рис отваривают до полуготовности, лук, морковь и яблоко обжаривают до мягкости и смешивают с фаршем и рисом.

На каждый капустный лист выкладывают начинку и сворачивают голубцы, плотно укладывая их в форму. Для шубки смешивают тертый сыр, нарезанные помидоры, измельченную зелень и чеснок, добавляют майонез, соль и перец. Этой смесью щедро покрывают голубцы и отправляют в духовку.

Запекают до румяной корочки — блюдо получается сочным, насыщенным и невероятно вкусным.

