26 марта 2026 в 09:01

Кладу капусту в микроволновку и готовлю голубцы под шубой — сочные, ароматные и с румяной сырной корочкой

Фото: D-NEWS.ru
Даже те, кто не любит классические голубцы, просят добавку — вкус получается совершенно новый.

Этот вариант — настоящая находка для домашнего ужина. Нежные голубцы с сочной начинкой из фарша, риса и овощей сверху покрываются аппетитной шубкой из сыра, зелени и томатов. Во время запекания все пропитывается ароматами, а сверху образуется румяная, слегка хрустящая корочка.

Ингредиенты: капуста — 1 кочан, фарш — 600–700 г, рис — 100 г, лук — 1–2 шт., морковь — 1 шт., яблоко — 1 шт., сыр — 100 г, помидоры — 2 шт., укроп и петрушка — по 1 пучку, чеснок — 2–3 зубчика, майонез — 2–3 ст. л., соль и перец — по вкусу.

Капусту прогревают в микроволновке 5–10 минут — после этого листья легко отделяются и становятся мягкими. Рис отваривают до полуготовности, лук, морковь и яблоко обжаривают до мягкости и смешивают с фаршем и рисом.

На каждый капустный лист выкладывают начинку и сворачивают голубцы, плотно укладывая их в форму. Для шубки смешивают тертый сыр, нарезанные помидоры, измельченную зелень и чеснок, добавляют майонез, соль и перец. Этой смесью щедро покрывают голубцы и отправляют в духовку.

Запекают до румяной корочки — блюдо получается сочным, насыщенным и невероятно вкусным.

Ранее мы делились рецептом крабовых тарталеток в духовке. Горячая закуска, которую первой разбирают со стола.

Проверено редакцией
Эти ленивые голубцы с грибами — мой топ в пост. Аромат специй, рис и шампиньоны создают такую глубину вкуса, что мясо и не вспомнится
Ужин из серии «когда мне лень готовить»: беру упаковку фарша и капусту — на выходе сытное горячее с подливой
Не выбрасывайте остатки колбасы: лучше сделайте этот быстрый бутерброд
Без муки и сахара: самое быстрое в мире пирожное — ем весной и худею вкусно
Забудьте о простом бульоне. Секрет узбекского супа — в зирваке. Говядина, маш и овощи, томленные в горшочках, как в настоящей печи
Ольга Шмырева
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
