03 октября 2025 в 09:32

Яблочные сконы на завтрак! Простейший рецепт и самые обычные продукты! Никакой возни — всего 10 минут для идеального завтрака

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти сконы я пеку, когда хочется к утреннему чаю чего-то особенного, но нет времени на сложную выпечку. Они напоминают нечто среднее между печеньем и булочкой — рассыпчатые, но в меру влажные, с приятной кислинкой от яблок. Готовятся они всего за 20 минут, а аромат, который наполняет кухню, стоит всех денег! Мои домашние всегда просят испечь их в выходные, особенно когда добавляю в тесто щепотку корицы. Это идеальный завтрак для тех, кто ценит уют и простоту.

Нам понадобится: 2 стакана муки, 1/2 стакана сахара, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, 100 г холодного сливочного масла, 1 яблоко, 1/2 стакана молока. Духовку разогреваем до 200 °C.

Муку смешиваем с сахаром, разрыхлителем и солью. Масло нарезаем кубиками и растираем с мукой в крошку. Яблоко чистим и трем на крупной терке.

Добавляем яблоко и молоко, быстро замешиваем тесто. Раскатываем пласт толщиной 2 см, вырезаем стаканом кружки. Выкладываем на противень, смазываем молоком, посыпаем сахаром. Выпекаем 15–20 минут до румяности.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

Мария Левицкая
