Более 27 тыс. гражданских лиц пострадали от преступлений властей Украины с 2014 года, из них 7,2 тыс. человек погибли, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ. По данным ведомства, за этот период было возбуждено 8 167 уголовных дел о преступлениях, совершенных украинской стороной.

С 2014 года возбуждено 8 167 дел о преступлениях киевского режима. По данным следствия, в результате агрессии Украины пострадало 27 тыс. мирных жителей, из которых убиты 7 240, в том числе 225 несовершеннолетних, — говорится в сообщении.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинские военнослужащие взяли в заложники группу мирных жителей и под их прикрытием покинули Кировск. По его словам, ВСУ вывели людей из убежища и увели под дулом автоматов.

Кроме того, боец группировки войск «Север» с позывным Микки заявил, что военнослужащие ВСУ целенаправленно разрушали жилые дома в селе Теткино Курской области, хотя в них не укрывались российские военные. По его словам, противник применял для этого ударные беспилотники «Баба-яга», а сам боец признался, что не понимает логику действий украинской стороны.