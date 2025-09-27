«Прятались от обстрелов»: ВСУ взяли в заложники группу мирных жителей ДНР Кимаковский: ВСУ взяли в заложники мирных жителей при бегстве из Кировска в ДНР

Украинские военнослужащие взяли в заложники группу мирных жителей и, прикрываясь ими, покинули Кировск, заявил в беседе с ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, ВСУ вывели людей из убежища и увели под дулом автоматов.

В Кировске противник в очередной раз отметился, сбежав, прикрываясь мирными жителями. По подтвержденной информации, ВСУ вывели из подвала одного из домов на окраине населенного пункта группу мирных жителей, которые прятались от обстрелов, — подчеркнул собеседник агентства.

Он отметил, что украинские военные ушли на территорию Украины. Они знали, что российские бойцы не откроют огонь по противнику, если рядом с ними находятся гражданские, поэтому, фактически, люди стали заложниками, уточнил Кимаковский. На данный момент судьба мирных жителей не известна, отследить их дальнейший путь не удалось, заключил он.

Ранее сообщалось, что ВС РФ предотвратили попытку прорыва украинских десантников в ДНР. Как рассказал оператор ударных беспилотников Южной группировки войск с позывным Сид, группа из девяти военнослужащих ВСУ была ликвидирована после того, как они покинули свою боевую машину. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские подразделения приступили к созданию огневого мешка для формирований ВСУ рядом с Кировском. По его словам, группа украинских бойцов, которые находятся возле соседних Тернов, рискует попасть в окружение. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.