02 октября 2025 в 15:00

Готовлю вместо магазинной. Эта горчица с яблоком — просто сказка! Вкуснятина к мясу и курочке

Эту горчицу я начала готовить, когда надоели магазинные варианты с их одинаковым вкусом. Яблочная горчица стала настоящим открытием! Она получается острой, но с приятной фруктовой ноткой, которая смягчает жгучесть. Я добавляю ее везде: к мясу, в салатные заправки, маринады для курицы. Она прекрасно хранится в холодильнике несколько месяцев, а готовится всего за 15 минут. Это тот самый соус, который делает любое блюдо интереснее.

Нам понадобится: 1 крупное яблоко, 3 ст.л. горчичного порошка, 1 ст.л. меда, 1 ст.л. яблочного уксуса, ¼ ч.л. соли, 3-4 горошины черного перца. Яблоко очищаем от кожуры и семечек, натираем на мелкой терке.

В миске смешиваем горчичный порошок с 2 ст.л. теплой воды, оставляем на 10 минут для раскрытия вкуса. Добавляем тертое яблоко, мед, уксус и соль.

Перец грубо измельчаем в ступке или мельнице, добавляем к смеси. Тщательно все перемешиваем до однородности. Перекладываем в чистую баночку и даем настояться в холодильнике хотя бы 2-3 часа. За это время вкусы соединятся, и горчица станет еще ароматнее.

