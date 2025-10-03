Сырно-чесночные лепешки: ароматная вкуснятина для завтраков или закусок

Сырно-чесночные лепешки — эта ароматная вкуснятина идеально подойдет для завтраков, перекусов или закусок. Процесс приготовления занимает минимум времени и не требует кулинарных навыков.

Вкус получается насыщенным и пикантным: хрустящая корочка снаружи скрывает нежную слоистую текстуру внутри, сыр дарит приятную солоноватость и тягучесть, а чеснок добавляет пикантности и аромата.

Рецепт: замесите тесто из 250 г муки, 150 г тертого сыра, 100 мл кефира, 50 г размягченного сливочного масла, 2 измельченных зубчиков чеснока, 1 ч. л. разрыхлителя и щепотки соли. Тесто должно получиться мягким и эластичным. Разделите его на 6 частей, каждую раскатайте в круглую лепешку толщиной 5–7 мм. Обжарьте на сухой сковороде с антипригарным покрытием по 2–3 минуты с каждой стороны под крышкой до золотистых подпалин. Для особой ароматности можно смазать готовые лепешки растопленным сливочным маслом с чесноком и зеленью.

Эти лепешки хороши как в горячем, так и в холодном виде — они идеально сочетаются с салатами, супами или могут служить основой для сэндвичей.

Ранее стало известно, как приготовить крабовые палочки в кляре: хрустящая закуска за 10 минут на все случаи жизни.