Крабовые палочки в кляре: хрустящая закуска за 10 минут на все случаи жизни

Жареные крабовые палочки в кляре — это хрустящая закуска, которая станет хитом любого стола. Вкус блюда — это сочетание нежных крабовых палочек внутри и хрустящего сырного кляра снаружи, с ароматом чеснока и специй.

Рецепт: для приготовления кляра смешайте 100 г муки, 1 яйцо, 50 мл молока, 50 г тертого сыра, соль, перец и чеснок. Обмакните каждую крабовую палочку в кляр и обжарьте в разогретом масле до золотистой корочки с обеих сторон.

Подавайте горячими с соусом на основе майонеза или сметаны — это блюдо идеально подойдет к праздничному столу и семейным посиделкам. Закуска за 10 минут на все случаи жизни! Она всегда съедается до последней крошки.

