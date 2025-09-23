«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 05:32

Крабовые палочки в кляре: хрустящая закуска за 10 минут на все случаи жизни

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жареные крабовые палочки в кляре — это хрустящая закуска, которая станет хитом любого стола. Вкус блюда — это сочетание нежных крабовых палочек внутри и хрустящего сырного кляра снаружи, с ароматом чеснока и специй.

Рецепт: для приготовления кляра смешайте 100 г муки, 1 яйцо, 50 мл молока, 50 г тертого сыра, соль, перец и чеснок. Обмакните каждую крабовую палочку в кляр и обжарьте в разогретом масле до золотистой корочки с обеих сторон.

Подавайте горячими с соусом на основе майонеза или сметаны — это блюдо идеально подойдет к праздничному столу и семейным посиделкам. Закуска за 10 минут на все случаи жизни! Она всегда съедается до последней крошки.

Ранее стало известно, как приготовить белорусские смаженки: пышные лепешки с сытной начинкой — простой рецепт.

крабовые палочки
закуски
рецепты
кляр
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Запорожье рассказали о циничных методах минирования ВСУ
Приснилось падение самолета? Срочно узнайте значение!
Китаец «сжался» после полугодовой процедуры по увеличению роста
«Огромная честь»: американка сделала заявление после получения паспорта РФ
В Госдуме предложили новый способ борьбы с уклонистами от алиментов
Жителю Донецка провели уникальную операцию после атаки дрона ВСУ
Хирург поставила точку в споре о сроке годности грудных имплантов
Украинские БПЛА совершили очередную серию атак на Москву
Налет дронов на Москву ночью 23 сентября: что известно, последние новости
Чеснок во сне: защита, богатство или предупреждение?
Что посадить на огороде в октябре, чтобы собрать большой урожай весной
Психолог ответила, как помочь детям справиться с зависимостью от гаджетов
Автоэксперт раскрыл, чем обернется разрешение получать права без автошколы
В МИД РФ озвучили, кто раньше хвалящейся Европы признал Палестину
Россиянам назвали первые признаки сахарного диабета
Радикальных левых в США поставили вне закона
«Опасно агрессивные»: в США оценили позицию стран Балтии по России
Названы топ-5 причин сразу сменить пластического хирурга
Группа лиц взяла штурмом украинский ТЦК
Табун лошадей поймали на улице в Кисловодске
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.