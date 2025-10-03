В Роспотребнадзоре рассказали пожилым, как поддерживать здоровье Роспотребнадзор: пожилым нужно добавить в рацион орехи и овощи

Пожилым нужно добавить в рацион овощи, орехи и бобовые для здоровья костей, пишет «МК в Мурманске» со ссылкой на специалистов регионального управления Роспотребнадзора. Там отметили, что основой здорового образа жизни является отказ от вредных привычек и регулярные физические упражнения.

Как сообщили специалисты, с годами кости теряют прочность, что увеличивает риск остеопороза. Для поддержания здоровья костной системы важно включать в рацион пищу с высоким содержанием кальция — основного компонента костей и зубов. Источниками кальция могут быть: молочные продукты, капуста, брокколи, миндаль, фундук, фасоль и чечевица. Также для лучшего усвоения кальция необходим витамин D, который вырабатывается под воздействием солнца или поступает из жирной рыбы, мяса и яиц.

Умеренные занятия спортом благотворно сказываются на здоровье. В качестве физической нагрузки можно ездить на велосипеде, заниматься скандинавской ходьбой, плавать или просто гулять на свежем воздухе. Зимой замечательна простая ходьба на лыжах, летом — активная пешая прогулка, — рассказали специалисты Роспотребнадзора.

