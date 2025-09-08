Малышева рассказала об эффективном способе борьбы с деменцией Малышева: освоение цифровых технологий снижает риск деменции на 58%

Освоение цифровых технологий снижает риск развития деменции у пожилых людей на 58%, сообщили врач Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По их словам, этот неожиданный способ защиты от когнитивных нарушений основан на данных последних исследований.

Это буквально формирование сети. А формирование сети и связей между нервными клетками — это формирование памяти, — пояснила Малышева.

Ранее медтех-эксперт Андрей Варивода заявил, что онкомаркеры помогают оценивать риск развития рака и выявлять его на ранних стадиях, но не могут быть единственным основанием для диагноза. Данные показатели часто повышаются при воспалениях, беременности или травмах, объяснил он.

До этого врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что самым опасным лекарством в России стал аспирин. Как отметил специалист, в других странах препарат перестали назначать людям без серьезного сужения сосудов, поскольку он может приводить к смертельным последствиям.

Специалист Ассоциации независимых аптек Елена Соколова назвала заблуждением мнение, что иностранные лекарства качественнее отечественных. По ее словам, этот миф идет еще с советских времен, когда импортные товары априори считались лучшими.