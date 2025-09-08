Россиянам рассказали, эффективны ли онкомаркеры в диагностике рака Эксперт Андрей Варивода заявил, что по онкомаркерам нельзя диагностировать рак

Онкомаркеры помогают оценивать риск развития рака и выявлять его на ранних стадиях, но не могут быть единственным основанием для диагноза, рассказал медтех-эксперт Андрей Варивода в беседе с «Газетой.Ru». По его словам, данные показатели часто повышаются при воспалениях, беременности или травмах.

Например, некоторые из них повышаются при воспалении, беременности, травмах или некоторых заболеваниях внутренних органов, что затрудняет точную диагностику. Поэтому один показатель онкомаркера недостаточен для постановки диагноза, — объяснил специалист.

Как отмечает Варивода, современная медицина активно развивает методы молекулярной диагностики, включая генетические исследования мутаций ДНК и РНК, характерных для различных типов рака. Анализ метаболического профиля организма позволяет выявлять биохимические изменения на ранних стадиях формирования опухоли. Эти технологии пока используются экспериментально, но демонстрируют высокую точность диагностики, рассказал он.

Ранее профессор естественных наук Игорь Берлинский заявил, что белок, клетчатка и витамины группы Омега снижают риски развития онкологии. По словам академика, белок нужен для деления клеток человеческого тела. Он уточнил, что его нехватка приведет к делению клетки с ошибками, из-за чего в будущем возникают болезни.