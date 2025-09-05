Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 15:48

Академик назвал главный источник защиты от рака

Академик Берлинский: белок снижает риск развития онкологии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Белок, клетчатка и витамины группы Омега снижают риски развития онкологии, заявил профессор естественных наук Игорь Берлинский. По словам академика, переданным «ФедералПресс», белок нужен для деления клеток человеческого тела. Он уточнил, что его нехватка приведет к делению клетки с ошибками, из-за чего в будущем возникают болезни.

Клетки нашего тела постоянно делятся. Чтобы новое поколение клеток было здоровым и идентичным, исходным, им нужен строительный материал — полноценный белок, — сказал Игорь Берлинский.

Ранее председатель экспертного совета Роскачества по развитию рынка функционального питания Виктория Долгих заявила, что нехватка белка и пищевых волокон при переедании приводит к усталости организма. По ее словам, организм теряет ресурс и начинает болеть.

врачи
онкология
белки
питание
болезни
