Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 июля 2025 в 06:15

Россиян предупредили о последствиях нехватки белка

Роскачество: нехватка белка грозит усталостью организма

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Нехватка белка и пищевых волокон при переедании килокалорий приводит к усталости организма, заявила NEWS.ru председатель экспертного совета Роскачества по развитию рынка функционального питания Виктория Долгих. По его словам, организм теряет ресурс и начинает болеть.

Современный образ жизни не позволяет человеку получать достаточное количество питательных веществ — массовые дефициты потребления белка, пищевых волокон, витаминов и минеральных веществ и в то же время массовое переедание килокалорий, являющихся по сути пустыми. Это все ведет к тому, что организм тратит ресурс намного быстрее, устает и начинает болеть, — объяснила она.

По ее словам, одним из популярных способов восполнения микроэлементов являются БАДы, однако есть множество нюансов. Долгих уточнила, что один из них связан с большим количеством подделок и нарушений при продаже этих добавок.

Ранее нутрициолог Татьяна Мещерякова предупредила, что приготовление пищи на несколько дней вперед может привести к риску развития серьезных заболеваний. Она отметила, что многократное разогревание пищи приводит к потере витаминов и микроэлементов.

здоровье
питание
еда
Роскачество
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин изменил регламент проверки ложно отказавшихся от гражданства Украины
Трамп пригрозил американской газете за статью по делу Эпштейна
Раскрыто, какие штрафы грозят за погребение домашних животных в лесу
Путин поручил аннулировать сертификаты на товары из одного союза
Россиян предупредили о последствиях нехватки белка
Воинский учет: как встать правильно и не нарушить закон
SHOT сообщил о серии взрывов в Дзержинске
В Польше признали превосходство России по производству БПЛА
«Искандер» стер с лица земли пункт ВСУ: успехи ВС РФ к утру 18 июля
Юрист раскрыл, что грозит школьникам за оскорбление учителей
Мерц призвал прояснить вопрос с поставками для Украины
Юрист ответил, что грозит самокатчикам за аварии с пешеходами
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 18 июля
Как подобрать пульт к телевизору: пошаговое руководство
«Не вижу равного»: в Госдуме высоко оценили познания Мединского
Орбан оценил выход Венгрии из Евросоюза
Россиянам объяснили значимость дня памяти Сергия Радонежского
Стало известно о праве работающих пенсионеров на дополнительный отпуск
Составлен список заболеваний, при которых нельзя летать в самолете
Медведь растерзал туристку на Камчатке
Дальше
Самое популярное
Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

Цветет с июля по сентябрь и неприхотлив! Мохнатый многолетник красив годами
Общество

Цветет с июля по сентябрь и неприхотлив! Мохнатый многолетник красив годами

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Культура

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.