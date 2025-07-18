Россиян предупредили о последствиях нехватки белка

Нехватка белка и пищевых волокон при переедании килокалорий приводит к усталости организма, заявила NEWS.ru председатель экспертного совета Роскачества по развитию рынка функционального питания Виктория Долгих. По его словам, организм теряет ресурс и начинает болеть.

Современный образ жизни не позволяет человеку получать достаточное количество питательных веществ — массовые дефициты потребления белка, пищевых волокон, витаминов и минеральных веществ и в то же время массовое переедание килокалорий, являющихся по сути пустыми. Это все ведет к тому, что организм тратит ресурс намного быстрее, устает и начинает болеть, — объяснила она.

По ее словам, одним из популярных способов восполнения микроэлементов являются БАДы, однако есть множество нюансов. Долгих уточнила, что один из них связан с большим количеством подделок и нарушений при продаже этих добавок.

Ранее нутрициолог Татьяна Мещерякова предупредила, что приготовление пищи на несколько дней вперед может привести к риску развития серьезных заболеваний. Она отметила, что многократное разогревание пищи приводит к потере витаминов и микроэлементов.