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30 июля 2025 в 18:50

Появилось трогательное видео с кошкой, «усыновившей» одинокого бельчонка

В Челябинске кошка приютила и выкормила осиротевшего бельчонка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бельчонка, оставшегося без матери, спасли в приюте, сообщил ветеринар Карен Даллакян. По его словам, малыша привезли из Озерска и передали под опеку породистой кошки Горошинки, выкармливающей двух котят. В аккаунте в соцсети «ВКонтакте» зоозащитник опубликовал видео с животными.

Невероятная история материнской любви! Малыша «усыновила» кошка Горошинка. Ей уже 10 лет, и материнский опыт не в новинку. Несмотря на свое благородное происхождение (порода — шотландская вислоухая), она сразу приняла непохожего на себя дикого зверька, — отметил он.

Ранее стало известно, что щенок, подобранный российскими военнослужащими в одном из городов ДНР, теперь служит для них талисманом. Как рассказал боец с позывным Восток, во взятых под контроль ВС РФ населенных пунктах встречаются разные животные, в том числе собаки, кошки, козы, коровы и даже лошади.

В Индии до этого собака предупредила жителей деревни Сияти об оползне, благодаря чему 67 человек успели эвакуироваться до разрушения домов. Хозяин пса заметил трещину в стене после тревожного лая и разбудил соседей. В результате трагедии целыми остались лишь несколько зданий, а жители укрылись в местном храме.

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