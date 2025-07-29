Спасенный в зоне СВО щенок стал талисманом для российских бойцов В ДНР подобранный бойцами ВС России щенок служит им талисманом

Щенок, подобранный российскими военнослужащими в одном из городов ДНР, теперь служит для них талисманом, заявил в беседе с РИА Новости боец 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии «Восточной» группировки войск с позывным Восток. По его словам, во взятых под контроль ВС РФ населенных пунктах встречаются разные животные, в том числе собаки, кошки, козы, коровы и даже лошади.

Была одна с нами поначалу собака, потом появилась вторая. Когда выходили, оказалось, что эта семейная пара. У них появился щенок. Вот и появился еще один четвероногий друг, до сих пор с нами ездит из населенника в населенник, — рассказал военный.

Восток выразил надежду, что в будущем сможет оставить питомца себе, поскольку пес стал настоящим оберегом. Животное слышит выстрел раньше, чем человек, и по его поведению можно понять, что «скоро прилетит», резюмировал военнослужащий.

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