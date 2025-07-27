Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
27 июля 2025 в 15:44

Пес без лап почувствовал неладное и спас мужчину от смерти

Чихуа-хуа в США спас пожилого хозяина от сердечного приступа

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Американец Эндрю Кузик пережил тяжелый сердечный приступ и выжил благодаря своему чихуа-хуа по кличке Чамп, сообщает издание Good News Network. Пес, родившийся без двух лап, вовремя почувствовал неладное и буквально «подсказал» хозяину, что его жизнь под угрозой.

Кузик вместе с женой Памелой живет в доме на колесах. Однажды вечером он спокойно смотрел телевизор, когда Чамп неожиданно подбежал, начал прижиматься к его груди и странно скулить, заставив мужчину и его супругу насторожиться. Памела немедленно вызвала скорую, и врачи успели провести экстренную операцию. Во время нее сердце Кузика два раза останавливалось, но медики смогли его спасти. Сейчас 63-летний мужчина постепенно идет на поправку.

Ранее в индийском штате Химачал-Прадеш собака предупредила жителей деревни Сияти об оползне, благодаря чему 67 человек успели эвакуироваться до разрушения домов. Хозяин пса по имени Нарендра заметил трещину в стене после тревожного лая животного и разбудил соседей. В результате трагедии целыми остались лишь несколько зданий, а жители укрылись в местном храме.

животные
собаки
питомцы
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Взрывы прозвучали у гостиницы с фехтовальщицами из России
Уголовные дела на совладельца студии «Квартал 95» затронули Зеленского
Путин неожиданно остановил кортеж и вышел пообщаться с россиянами
Киев получит свыше 30 тысяч «умных» ударных комплектов на базе ИИ
Ароматные горячие бутерброды с золотистым сыром готовы за 20 минут!
Нидерландам предрекли кризис в энергетической системе
Мощный взрыв сотряс украинский город
Юрист оценила шансы на уголовное дело против Анны Седоковой
Пес без лап почувствовал неладное и спас мужчину от смерти
Семья садистов держала приемных детей в клетках
Депутат Рады призналась в аутизме
Составлен список стран, где назвали Россию главным врагом
Восемь человек погибли в давке перед индийским храмом
В Петербурге троллейбус провалился в яму и попал на видео
В ГД ответили, что грозит танцевавшей на мемориале в Кургане девушке
В Британии могут закрыть отель с нелегалами на фоне протестов
Водитель устроил смертельное лобовое ДТП на трассе под Смоленском
Мальчику из России разорвало руку на отдыхе в Турции: кто за это ответит?
Стало известно о судьбе российских туристов в охваченной пожарами Турции
Европейская страна впервые за 30 лет лишилась высокого кредитного рейтинга
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Европа

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 июля: где сбои в России
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 июля: где сбои в России

Месть за Сочи, взрыв в Саратове, «сказочке» мигрантов конец: что дальше
Россия

Месть за Сочи, взрыв в Саратове, «сказочке» мигрантов конец: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.