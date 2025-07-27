Пес без лап почувствовал неладное и спас мужчину от смерти Чихуа-хуа в США спас пожилого хозяина от сердечного приступа

Американец Эндрю Кузик пережил тяжелый сердечный приступ и выжил благодаря своему чихуа-хуа по кличке Чамп, сообщает издание Good News Network. Пес, родившийся без двух лап, вовремя почувствовал неладное и буквально «подсказал» хозяину, что его жизнь под угрозой.

Кузик вместе с женой Памелой живет в доме на колесах. Однажды вечером он спокойно смотрел телевизор, когда Чамп неожиданно подбежал, начал прижиматься к его груди и странно скулить, заставив мужчину и его супругу насторожиться. Памела немедленно вызвала скорую, и врачи успели провести экстренную операцию. Во время нее сердце Кузика два раза останавливалось, но медики смогли его спасти. Сейчас 63-летний мужчина постепенно идет на поправку.

Ранее в индийском штате Химачал-Прадеш собака предупредила жителей деревни Сияти об оползне, благодаря чему 67 человек успели эвакуироваться до разрушения домов. Хозяин пса по имени Нарендра заметил трещину в стене после тревожного лая животного и разбудил соседей. В результате трагедии целыми остались лишь несколько зданий, а жители укрылись в местном храме.