Родителей приехавших в школу юных мотоциклистов оштрафовали под Иркутском

В Братском районе Иркутской области оштрафовали родителей учеников, приехавших в школу на мотоциклах, пишет «КП-Иркутск» со ссылкой на Госавтоинспекцию и МВД России. С взрослых взыскали 30 тысяч рублей.

Родители, доверившие мототехнику детям, несут полную ответственность за свои действия. Инспекторы составили административные материалы. Наказанием стал штраф в размере 30 тысяч рублей, — отметили в МВД России.

Как выяснилось, на двухколесных транспортных средствах разъезжали два подростка в возрасте 14 и 15 лет. О юных мотоциклистах инспекторам доложил директор учебного заведения.

Ранее в Подмосковье учитель ОБЖ и физкультуры разбился на мотоцикле. Педагог спешил на урок, на который опаздывал. Мужчина скончался на месте ДТП.