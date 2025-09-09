Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 11:09

Учитель ОБЖ и физкультуры опаздывал на урок и разбился на мотоцикле

В Подмосковье 32-летний учитель ОБЖ и физкультуры насмерть разбился на мотоцикле

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Учитель ОБЖ и физкультуры школы № 1 подмосковного Зарайска Андрей Заикин разбился на мотоцикле, пишет Telegram-канал SHOT. По данным источника, педагог мчался на урок, на который опаздывал. В результате ДТП 32-летний учитель погиб.

Смертельная авария произошла в понедельник, 8 сентября. Преподаватель ехал на работу, но в один момент потерял равновесие, слетел с мотоцикла и попал под колеса автомобиля. Мужчина скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи или правоохранителей.

Заикин работал в средней школе № 1 имени Леонова. Канал отмечает, что для учеников, обожавших преподавателя, его кончина стала большой трагедией. Летом кандидатуру Заикина утвердили на местную доску почета «Лучшие люди муниципального округа Зарайск Московской области».

Ранее водитель иномарки намеренно наехал на подростка-мотоциклиста, а затем протащил его по дороге в селе Смоленка Забайкальского края. По данным источника, человек за рулем мог быть в состоянии алкогольного опьянения.

