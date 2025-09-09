Учитель ОБЖ и физкультуры опаздывал на урок и разбился на мотоцикле

Учитель ОБЖ и физкультуры школы № 1 подмосковного Зарайска Андрей Заикин разбился на мотоцикле, пишет Telegram-канал SHOT. По данным источника, педагог мчался на урок, на который опаздывал. В результате ДТП 32-летний учитель погиб.

Смертельная авария произошла в понедельник, 8 сентября. Преподаватель ехал на работу, но в один момент потерял равновесие, слетел с мотоцикла и попал под колеса автомобиля. Мужчина скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи или правоохранителей.

Заикин работал в средней школе № 1 имени Леонова. Канал отмечает, что для учеников, обожавших преподавателя, его кончина стала большой трагедией. Летом кандидатуру Заикина утвердили на местную доску почета «Лучшие люди муниципального округа Зарайск Московской области».

