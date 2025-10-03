Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 10:50

Стало известно об уловках продавцов из-за «нарушения товарного вида»

Юрист Недзвецкий: вскрытие упаковки не означает потери товарного вида

Покупатели часто жалуются, что продавцы на маркетплейсах не принимают товар назад, мотивируя это тем, что нарушен товарный вид, рассказал NEWS.ru председатель Московского общества защиты потребителей «МОЗП» Антон Недзвецкий. По его словам, повреждение упаковки не является нарушением товарного вида.

Тут играет роль определение понятия «товарный вид». Некоторые продавцы уверяют: если вы вскрыли коробку, это уже порча товарного вида. Но это не так. Есть буквальное толкование закона. Если вы не порвали коробку и при возврате закрыли ее так же, как было, то никакой порчи товарного вида нет, — сказал Недзвецкий.

По словам юриста, некоторые продавцы специально наклеивают «неснимаемые бирки». В случае примерки платья или, например, обуви такую бирку приходится убирать, но при попытке вернуть товар продавец настаивает на утере товарного вида. Утраченный фабричный ярлык еще можно считать потерей товарного вида, а вот самодеятельность продавцов – нет, подчеркнул юрист.

Ранее аналитик Александр Румянцев заявил, что маркетплейсы намерены ужесточить правила возврата товаров. По его словам, это связано с увеличением случаев потребительского терроризма. Он отметил, что основная цель изменений — укрепить доверие добросовестных клиентов и предотвратить злоупотребления существующими правилами.

