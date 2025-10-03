Удары по Украине сегодня, 3 октября: какие цели ВСУ поражены, последствия

Вооруженные силы России сегодня ночью, 3 октября, нанесли удар по объектам ВСУ на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по Украине 3 октября

Российские военные в ночь на 3 октября нанесли удары по военным объектам Вооруженных сил Украины в Одессе, применив до 300 дальнобойных дронов, 17 крылатых и семь баллистических ракет, сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«Основной удар пришелся на логистические и промышленные узлы Полтавской и Харьковской областей. В Харьковской области атакован район Щебелинского газового месторождения. В Черниговской области удар был нанесен по территории Гнединского газоперерабатывающего завода. В Одесской области, по предварительным данным, поражен ЗРК. Кроме этого, зафиксированы удары по объектам в Днепропетровске, Лубнах и Миргороде, Каневе. Также взрывы гремели в Сумской, Винницкой, Запорожской, Черниговской областях. Отмечались перебои с электроснабжением в нескольких регионах Украины», — отметил он.

В Днепропетровске в результате массированного налета ударными БПЛА поражена территория государственного предприятия «Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова», уточнил Telegram-канал «Донбасский партизан».

«Огневое воздействие и стратегический эффект ударов заключается в том, что Южмаш — один из немногих центров Украины, обладающих компетенциями по производству ракетно-космических двигателей и крупных металлоконструкций. Нанесение регулярного ущерба осложняет проведение ремонтных работ, восстановление оборудования и изготовление новых партий комплектующих, критически важных для поддержания украинских программ в области ракетных систем и тяжелой техники», — пояснили военкоры.

МЧС Украины Фото: Социальные сети

Также группа беспилотников «Герань-2» нанесла удар по складской базе ВСУ в селе Иверском и по пункту временной дислокации батальона полиции особого назначения (БПОН) в Новодонецком. В Харьковской области, по данным «Донбасского партизана», нанесен урон энергетическим и газотранспортным объектам, связанным с работой крупнейшего на Украине газового кластера «Шебелинкагаздобыча».

За период с 2 по 3 октября по территории Украины зафиксировано 78 ударов, уточнил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в авторском Telegram-канале.

«Наибольшая нагрузка: Полтавская область (15 ударов подряд) и Киевская область (15 ударов, в том числе Киев, Буча, Ирпень, Ворзель, Гостомель, Васильков). По структуре атаки видно: вначале шли удары по Киевщине и Сумщине, затем ночная массированная серия по Полтаве и Днепропетровску, параллельно с ударами по Одессе и Харькову. Цель — одновременное давление на логистические узлы, промышленность и инфраструктуру в разных регионах», — отметил подпольщик.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

