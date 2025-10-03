Появилось фото поврежденного при атаке БПЛА дома в Березниках

Появились фотографии жилого дома, получившего повреждения в результате ночной атаки беспилотного летательного аппарата на населенный пункт Березники Пермского края, кадры представили в официальном сообществе города в социальной сети «ВКонтакте». Глава города Алексей Казаченко подтвердил информацию о том, что прошлой ночью оперативные службы занимались ликвидацией последствий данного инцидента.

Руководитель также сообщил, что оценить полный масштаб повреждений и размер материального ущерба станет возможным только после получения разрешения на вход в помещения. Мэр заверил, что городские власти поддерживают постоянный контакт с жильцами пострадавшего дома. По его словам, всем нуждающимся уже предоставлено временное жилье.

Ранее жилой дом в Березниках, пострадавший от удара украинского беспилотного летательного аппарата, был оцеплен. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия. Глава города уточнил, что в специалисты ожидали разрешения для входа в здание, чтобы провести оценку масштабов разрушений и определить размер материального ущерба.