Горячие бутерброды с творогом и ветчиной: вкусное и сытное начало дня. Нежные бутерброды с творожной начинкой, расплавленным сыром и ароматной ветчиной станут идеальным завтраком для всей семьи. Сочетание воздушной творожной массы и пикантной ветчины понравится даже тем, кто не любит творог в чистом виде.

Ингредиенты

Хлеб (багет/тостовый) — 8 ломтиков

Творог зернистый 5% — 200 г

Ветчина — 150 г

Сыр твёрдый — 100 г

Яйца — 2 шт.

Укроп свежий — 3 веточки

Чеснок сушёный — 1/2 ч. л.

Паприка сладкая — 1 ч. л.

Соль — 1/2 ч. л.

Перец чёрный — 1/4 ч. л.

Приготовление

Ветчину нарежьте мелкими кубиками. Сыр натрите на средней тёрке. Смешайте творог, яйца, ветчину, сыр, измельчённый укроп и специи. На ломтики хлеба выложите творожную массу горкой. Разместите на противне с пергаментом. Выпекайте при 180 °C 15–20 минут до золотистого края. Подавайте сразу с чаем или кофе. Совет: для хрустящей корочки слегка подсушите хлеб в тостере перед сборкой.

