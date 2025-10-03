Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 08:00

Горячие бутерброды с творогом и ветчиной: вкусное и сытное начало дня

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Горячие бутерброды с творогом и ветчиной: вкусное и сытное начало дня. Нежные бутерброды с творожной начинкой, расплавленным сыром и ароматной ветчиной станут идеальным завтраком для всей семьи. Сочетание воздушной творожной массы и пикантной ветчины понравится даже тем, кто не любит творог в чистом виде.

Ингредиенты

  • Хлеб (багет/тостовый) — 8 ломтиков
  • Творог зернистый 5% — 200 г
  • Ветчина — 150 г
  • Сыр твёрдый — 100 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Укроп свежий — 3 веточки
  • Чеснок сушёный — 1/2 ч. л.
  • Паприка сладкая — 1 ч. л.
  • Соль — 1/2 ч. л.
  • Перец чёрный — 1/4 ч. л.

Приготовление

  1. Ветчину нарежьте мелкими кубиками. Сыр натрите на средней тёрке. Смешайте творог, яйца, ветчину, сыр, измельчённый укроп и специи. На ломтики хлеба выложите творожную массу горкой. Разместите на противне с пергаментом.
  2. Выпекайте при 180 °C 15–20 минут до золотистого края. Подавайте сразу с чаем или кофе. Совет: для хрустящей корочки слегка подсушите хлеб в тостере перед сборкой.

Ранее мы готовили бутерброды с пастой из крабовых палочек и сыра. Вкуснейшая простая закуска.

