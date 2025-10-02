Домашние кириешки с чесноком и сыром: просто смешать в пакете и запечь

Эти хрустящие домашние кириешки с чесноком и сыром станут вашим любимым перекусом! Готовятся всего 15 минут по простой технологии в пакете, что делает их идеальным вариантом к супу, пиву или в качестве быстрой закуски для внезапных гостей.

Ингредиенты

Хлеб белый — 400 г

Масло сливочное — 50 г

Сыр твердый — 80 г

Укроп свежий — 0,5 пучка

Чеснок — 3 зубчика

Соль — по вкусу

Приготовление

Хлеб нарежьте кубиками 2×2 см. В пакете смешайте растопленное сливочное масло, измельченный чеснок, мелко натертый сыр, рубленый укроп и соль. Добавьте хлебные кубики, закройте пакет и тщательно потрясите для равномерного распределения соуса. Выложите кириешки на противень с пергаментом и запекайте 12-15 минут при 180°C до золотистого цвета. Приятного аппетита!

