02 октября 2025 в 14:00

Домашние кириешки с чесноком и сыром: просто смешать в пакете и запечь

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти хрустящие домашние кириешки с чесноком и сыром станут вашим любимым перекусом! Готовятся всего 15 минут по простой технологии в пакете, что делает их идеальным вариантом к супу, пиву или в качестве быстрой закуски для внезапных гостей.

Ингредиенты

  • Хлеб белый — 400 г
  • Масло сливочное — 50 г
  • Сыр твердый — 80 г
  • Укроп свежий — 0,5 пучка
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Хлеб нарежьте кубиками 2×2 см. В пакете смешайте растопленное сливочное масло, измельченный чеснок, мелко натертый сыр, рубленый укроп и соль. Добавьте хлебные кубики, закройте пакет и тщательно потрясите для равномерного распределения соуса.
  2. Выложите кириешки на противень с пергаментом и запекайте 12-15 минут при 180°C до золотистого цвета. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили рулетики из баклажанов с крабовыми палочками. Эта простая закуска понравится всем.

хлеб
сухарики
батон
сыр
чеснок
Ольга Шмырева
О. Шмырева
