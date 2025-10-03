Слойки с кабачками и колбасками: обалденная закуска без возни

Слойки с кабачками и колбасками: обалденная закуска без возни

Слойки с кабачками и колбасками: обалденная закуска без возни! Аппетитные слоёные конвертики с нежной начинкой из молодых кабачков, пикантной колбаски и расплавленного сыра. Идеальная выпечка к завтраку или для фуршета — готовятся быстро, а исчезают мгновенно!

Ингредиенты

Тесто слоёное бездрожжевое — 500 г

Кабачок молодой — 350 г

Колбаски копченые или охотничьи — 100 г

Сыр гауда — 100 г

Томаты вяленые — 50 г

Чеснок — 2 зубчика

Яйцо — 1 шт.

Молоко — 1 ст. л.

Масло оливковое — 1 ст. л.

Соль — по вкусу

Перец чёрный — по вкусу

Базилик свежий — несколько листьев

Приготовление

Кабачок натрите на крупной тёрке, слегка отожмите сок. Обжарьте на оливковом масле с чесноком 5 минут. Колбаски и томаты нарежьте кубиками, сыр натрите. Смешайте с кабачками, посолите, поперчите. Тесто раскатайте, разрежьте на квадраты. Выложите начинку, сформируйте конвертики. Смажьте смесью яйца с молоком. Выпекайте при 200 °C 15–20 минут до золотистости.

Ранее мы готовили бутерброды с пастой из крабовых палочек и сыра. Вкуснейшая простая закуска.