Слойки с кабачками и колбасками: обалденная закуска без возни! Аппетитные слоёные конвертики с нежной начинкой из молодых кабачков, пикантной колбаски и расплавленного сыра. Идеальная выпечка к завтраку или для фуршета — готовятся быстро, а исчезают мгновенно!
Ингредиенты
- Тесто слоёное бездрожжевое — 500 г
- Кабачок молодой — 350 г
- Колбаски копченые или охотничьи — 100 г
- Сыр гауда — 100 г
- Томаты вяленые — 50 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Яйцо — 1 шт.
- Молоко — 1 ст. л.
- Масло оливковое — 1 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Перец чёрный — по вкусу
- Базилик свежий — несколько листьев
Приготовление
- Кабачок натрите на крупной тёрке, слегка отожмите сок. Обжарьте на оливковом масле с чесноком 5 минут. Колбаски и томаты нарежьте кубиками, сыр натрите. Смешайте с кабачками, посолите, поперчите.
- Тесто раскатайте, разрежьте на квадраты. Выложите начинку, сформируйте конвертики. Смажьте смесью яйца с молоком. Выпекайте при 200 °C 15–20 минут до золотистости.
Ранее мы готовили бутерброды с пастой из крабовых палочек и сыра. Вкуснейшая простая закуска.