03 октября 2025 в 09:00

Слойки с кабачками и колбасками: обалденная закуска без возни

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Слойки с кабачками и колбасками: обалденная закуска без возни! Аппетитные слоёные конвертики с нежной начинкой из молодых кабачков, пикантной колбаски и расплавленного сыра. Идеальная выпечка к завтраку или для фуршета — готовятся быстро, а исчезают мгновенно!

Ингредиенты

  • Тесто слоёное бездрожжевое — 500 г
  • Кабачок молодой — 350 г
  • Колбаски копченые или охотничьи — 100 г
  • Сыр гауда — 100 г
  • Томаты вяленые — 50 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Яйцо — 1 шт.
  • Молоко — 1 ст. л.
  • Масло оливковое — 1 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец чёрный — по вкусу
  • Базилик свежий — несколько листьев

Приготовление

  1. Кабачок натрите на крупной тёрке, слегка отожмите сок. Обжарьте на оливковом масле с чесноком 5 минут. Колбаски и томаты нарежьте кубиками, сыр натрите. Смешайте с кабачками, посолите, поперчите.
  2. Тесто раскатайте, разрежьте на квадраты. Выложите начинку, сформируйте конвертики. Смажьте смесью яйца с молоком. Выпекайте при 200 °C 15–20 минут до золотистости.

Ранее мы готовили бутерброды с пастой из крабовых палочек и сыра. Вкуснейшая простая закуска.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
