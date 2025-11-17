Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 05:14

Нажористый салат-сковорода: готовлю с охотничьими колбасками и картошкой за 30 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Этот горячий салат — идеальное решение для сытного ужина после долгого дня. Ароматные охотничьи колбаски, нежный картофель и пикантные маринованные огурцы создают насыщенный вкус, который согревает и дарит ощущение домашнего уюта. Блюдо готовится быстро и станет настоящей палочкой-выручалочкой.

Готовлю я так: картофель и морковь нарезаю кубиками и отвариваю до готовности. Охотничьи колбаски режу кружочками и обжариваю на сковороде до румяной корочки. Добавляю нарезанный болгарский перец, томлю пару минут, затем кладу томатную пасту и прогреваю. Соединяю на сковороде овощи, колбаски, добавляю нарезанные маринованные огурцы и обильно посыпаю свежим укропом. Тщательно перемешиваю, солю и перчу по вкусу, даю настояться под крышкой 5–7 минут. Подаю салат горячим — он особенно хорош, когда картофель пропитывается томатным соусом и ароматом колбасок.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

