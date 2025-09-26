Картофельные зразы с грибами по-белорусски! Хрустящие снаружи, нежные внутри — готовятся без заморочек

Есть блюда, которые с первого кусочка возвращают в детство, на бабушкину кухню. Для меня это картофельные зразы. Та самая хрустящая корочка, а внутри — ароматная грибная начинка, которая делает обычное картофельное пюре настоящим праздничным блюдом. Кажется, что лепка зраз — это долго и сложно, но я давно понял: главное — правильно сварить картошку, а дальше все идет как по маслу. Это тот рецепт, который никогда не подводит и всегда вызывает восторг у домашних. Идеальный вариант, когда хочется чего-то основательного и душевного без лишних заморочек.

Для начала отварим 1 кг картофеля в мундире до полной готовности. Пока картошка варится, займемся начинкой. Возьмем 300 г свежих шампиньонов, мелко их порубим и обжарим на сковороде с одной измельченной луковицей до золотистого цвета и полного испарения жидкости. Посолим и поперчим по вкусу. Картошку очистим от кожуры и разомнем в пюре, но без добавления молока или масла! Дадим массе немного остыть, чтобы не обжечься. Затем добавим в картофель 1 яйцо, 2--3 ст. л. муки, посолим и вымесим однородное тесто.

Теперь самый творческий процесс. На мокрые руки берем порцию картофельного теста, делаем из него лепешку. В центр выкладываем чайную ложку грибной начинки. Аккуратно защипываем края, формируя аккуратную котлетку. Обваливаем каждую зразу в панировочных сухарях — это даст ту самую хрустящую корочку. Разогреваем на сковороде растительное масло и обжариваем зразы с двух сторон до красивого золотистого цвета. Не стоит делать огонь слишком сильным, иначе корочка подгорит, а серединка не прогреется. Готовые зразы выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подаем со сметаной или своим любимым соусом. Получается невероятно вкусно!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.