Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 15:40

Картофельные зразы с грибами по-белорусски! Хрустящие снаружи, нежные внутри — готовятся без заморочек

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Есть блюда, которые с первого кусочка возвращают в детство, на бабушкину кухню. Для меня это картофельные зразы. Та самая хрустящая корочка, а внутри — ароматная грибная начинка, которая делает обычное картофельное пюре настоящим праздничным блюдом. Кажется, что лепка зраз — это долго и сложно, но я давно понял: главное — правильно сварить картошку, а дальше все идет как по маслу. Это тот рецепт, который никогда не подводит и всегда вызывает восторг у домашних. Идеальный вариант, когда хочется чего-то основательного и душевного без лишних заморочек.

Для начала отварим 1 кг картофеля в мундире до полной готовности. Пока картошка варится, займемся начинкой. Возьмем 300 г свежих шампиньонов, мелко их порубим и обжарим на сковороде с одной измельченной луковицей до золотистого цвета и полного испарения жидкости. Посолим и поперчим по вкусу. Картошку очистим от кожуры и разомнем в пюре, но без добавления молока или масла! Дадим массе немного остыть, чтобы не обжечься. Затем добавим в картофель 1 яйцо, 2--3 ст. л. муки, посолим и вымесим однородное тесто.

Теперь самый творческий процесс. На мокрые руки берем порцию картофельного теста, делаем из него лепешку. В центр выкладываем чайную ложку грибной начинки. Аккуратно защипываем края, формируя аккуратную котлетку. Обваливаем каждую зразу в панировочных сухарях — это даст ту самую хрустящую корочку. Разогреваем на сковороде растительное масло и обжариваем зразы с двух сторон до красивого золотистого цвета. Не стоит делать огонь слишком сильным, иначе корочка подгорит, а серединка не прогреется. Готовые зразы выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подаем со сметаной или своим любимым соусом. Получается невероятно вкусно!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

рецепты
зразы
картофель
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти Ростовской области рассказали о ситуации с нехваткой бензина
В Минобрнауки назвали сферу, в которой ИИ обеспечит прорыв
Стая собак едва не растерзала мужчину на российской свалке
Машину с самодельным оружием для тихой стрельбы остановили в Ленобласти
В Ростовской области озвучили последствия новой атаки дронов ВСУ
Появилось уникальное видео с линии обороны ВСУ под Купянском
Россия добилась триумфа в параплавании
В Венгрии жестко поставили Украину на место после хамства в адрес Будапешта
Минприроды нашло способ находить потерявшихся домашних животных
Военный эксперт рассказал, какое оружие США могут отправить Киеву
В Иране рассказали об ультиматуме США для отсрочки санкций
В МАГАТЭ раскрыли, насколько велик запас природного урана на Земле
Священник объяснил, грешно ли жить без нательного креста
Готовлю белорусские драники – блюдо, которое всегда в тренде
На Солнце зафиксирована серия мощных вспышек
Экс-судью из Краснодара обвинили в захвате сельхозпредприятия
Несколько БПЛА заметили над крупнейшей авиабазой Дании
В Госдуме порадовались из-за решения УЕФА не отстранять Израиль от турниров
В Госдуме раскрыли судьбу бумажных пенсионных удостоверений
Названы дата и место прощания с Тиграном Кеосаяном
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.