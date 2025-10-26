Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 19:20

Минтай, половинка батона и лук — превращаю простые продукты в роскошный ужин! Вкусно и необычно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда времени и средств немного, а накормить семью нужно вкусно и сытно, этот рецепт становится настоящей палочкой-выручалочкой. Минтай — доступная и полезная рыба, которая в сочетании с хлебом и луком превращается в нежное, сочное блюдо с хрустящей корочкой. Простые ингредиенты раскрываются здесь по-новому: батон впитывает сок рыбы и лука, становясь ароматной основой, а специи придают блюду пикантность. Это отличный способ разнообразить меню без лишних затрат, доказав, что даже из минимального набора продуктов можно создать кулинарный шедевр.

Для приготовления вам понадобится: 500 г филе минтая, половина батона (200 г), 2 крупные луковицы, 2 яйца, 100 мл молока, 3 ст. л. растительного масла, соль, перец, специи для рыбы. Батон нарежьте кубиками и залейте смесью молока и яиц. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте до золотистости. Филе минтая нарежьте порционными кусками, посолите, поперчите, обваляйте в специях. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите слоями: размоченный батон, лук, рыба. Полейте оставшейся молочно-яичной смесью. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 25–30 минут до румяной корочки. Подавайте с овощным салатом или рисом.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

