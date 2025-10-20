Вкуснее обычных котлет! Мясные зразы с яйцом — проще рецепта не знаю. Получаются очень сочными и вкусными

Эти сочные мясные зразы с яичной начинкой станут настоящим открытием для всех любителей домашней кухни. В отличие от обычных котлет, они сочетают в себе нежнейший мясной фарш и вкусную яичную начинку, создавая идеальный дуэт текстур и вкусов. Зразы получаются невероятно сочными внутри, с аппетитной румяной корочкой снаружи. Это блюдо прекрасно подходит как для повседневного ужина, так и для праздничного стола — его эффектный вид и насыщенный вкус никого не оставят равнодушным. Подавайте зразы с картофельным пюре или гречневой кашей для полноты вкусовых ощущений.

Приготовление

Вам понадобится: 500 г мясного фарша, 3 яйца, 1 луковица, 2 ст. л. манки, 50 мл молока, соль, перец, панировочные сухари, масло для жарки. Яйца отварите вкрутую, очистите и крупно нарежьте. Лук измельчите и обжарьте до золотистого цвета. Фарш смешайте с луком, манкой, молоком, солью и перцем. Разделите фарш на лепешки, в центр каждой выложите яичную начинку. Сформируйте зразы, обваляйте в сухарях. Обжарьте на среднем огне 7–8 минут с каждой стороны до румяной корочки. Доведите до готовности под крышкой 10 минут.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.