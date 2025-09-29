Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 11:00

Рецепт из столицы картошки! Белорусские картофельные зразы с грибной начинкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рецепт из столицы картошки! Белорусские картофельные зразы с грибной начинкой! Хрустящая картофельная оболочка и ароматная грибная начинка с поджаренным луком создают прекрасный дуэт. Идеальный вариант как для повседневного ужина, так и для праздничного стола.

Ингредиенты

  • Картофель — 1 кг
  • Крахмал картофельный — 2 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный — по вкусу
  • Паприка — по вкусу
  • Масло растительное — для жарки

Для начинки

  • Грибы жареные — 700 г
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Майонез — 1 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный — по вкусу
  • Паприка — по вкусу
  • Перец красный острый — по вкусу

Приготовление

  1. Отварной картофель тщательно разомните в пюре, предварительно выпарив всю лишнюю влагу, добавьте крахмал, соль, черный перец и паприку, затем замесите однородное тесто руками. Для начинки мелко нарежьте грибы и обжаренный до золотистого цвета лук, смешайте с майонезом и специями.
  2. Смазывайте руки растительным маслом, берите порцию картофельного теста, формируйте лепешку, выкладывайте грибную начинку и защипывайте края, формируя зразы. Обжаривайте на разогретой сковороде с небольшим количеством масла на огне выше среднего до румяной хрустящей корочки со всех сторон. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили картофельные блинчики-драники. Простой рецепт с сырой картошкой.

