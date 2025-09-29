Рецепт из столицы картошки! Белорусские картофельные зразы с грибной начинкой! Хрустящая картофельная оболочка и ароматная грибная начинка с поджаренным луком создают прекрасный дуэт. Идеальный вариант как для повседневного ужина, так и для праздничного стола.
Ингредиенты
- Картофель — 1 кг
- Крахмал картофельный — 2 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
- Паприка — по вкусу
- Масло растительное — для жарки
Для начинки
- Грибы жареные — 700 г
- Лук репчатый — 2 шт.
- Майонез — 1 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
- Паприка — по вкусу
- Перец красный острый — по вкусу
Приготовление
- Отварной картофель тщательно разомните в пюре, предварительно выпарив всю лишнюю влагу, добавьте крахмал, соль, черный перец и паприку, затем замесите однородное тесто руками. Для начинки мелко нарежьте грибы и обжаренный до золотистого цвета лук, смешайте с майонезом и специями.
- Смазывайте руки растительным маслом, берите порцию картофельного теста, формируйте лепешку, выкладывайте грибную начинку и защипывайте края, формируя зразы. Обжаривайте на разогретой сковороде с небольшим количеством масла на огне выше среднего до румяной хрустящей корочки со всех сторон. Приятного аппетита!
Ранее мы готовили картофельные блинчики-драники. Простой рецепт с сырой картошкой.