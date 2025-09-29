Рецепт из столицы картошки! Белорусские картофельные зразы с грибной начинкой! Хрустящая картофельная оболочка и ароматная грибная начинка с поджаренным луком создают прекрасный дуэт. Идеальный вариант как для повседневного ужина, так и для праздничного стола.

Ингредиенты

Картофель — 1 кг

Крахмал картофельный — 2 ст. л.

Соль — по вкусу

Перец черный — по вкусу

Паприка — по вкусу

Масло растительное — для жарки

Для начинки

Грибы жареные — 700 г

Лук репчатый — 2 шт.

Майонез — 1 ст. л.

Соль — по вкусу

Перец черный — по вкусу

Паприка — по вкусу

Перец красный острый — по вкусу

Приготовление

Отварной картофель тщательно разомните в пюре, предварительно выпарив всю лишнюю влагу, добавьте крахмал, соль, черный перец и паприку, затем замесите однородное тесто руками. Для начинки мелко нарежьте грибы и обжаренный до золотистого цвета лук, смешайте с майонезом и специями. Смазывайте руки растительным маслом, берите порцию картофельного теста, формируйте лепешку, выкладывайте грибную начинку и защипывайте края, формируя зразы. Обжаривайте на разогретой сковороде с небольшим количеством масла на огне выше среднего до румяной хрустящей корочки со всех сторон. Приятного аппетита!

