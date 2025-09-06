Саммит ШОС — 2025
Нежные ребрышки только в ресторане? Вот и нет! Секрет домашней вкусноты

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Нежные свиные ребрышки, приготовленные дома, могут легко соперничать с ресторанным блюдом. Секрет их мягкости и насыщенного вкуса заключается в правильном маринаде на основе меда, цитрусового сока и соевого соуса. Это блюдо станет главным украшением любого застолья и впечатлит гостей своим профессиональным вкусом.

2 кг свиных ребер промывают и обсушивают. Для маринада смешивают 3 ст. л. кетчупа, 3–4 ст. л. соевого соуса, 1 ч. л. горчицы, 1 ст. л. меда и сок одного апельсина. Добавляют по 1 ч. л. соли, перца, сухого чеснока и приправы для гриля. Ребра щедро натирают полученным маринадом и оставляют минимум на 2 часа, а лучше на ночь в холодильнике. Замаринованные ребра выкладывают на противень, застеленный фольгой и смазанный маслом. Запекают при 180 °C около 1,5–2 часов до мягкости, периодически поливая оставшимся маринадом.

Готовые ребра подают с овощным гарниром или картофелем.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

