Пшенная каша с секретом: простой рецепт превращает ее в деликатес

Обычная пшёнка способна удивить — стоит лишь знать правильный способ приготовления. Этот рецепт доказывает, что простая крупа может превратиться в блюдо ресторанного уровня. Несколько кулинарных хитростей делают кашу нежной, ароматной и по-настоящему вкусной.

Ингредиенты

Пшённая крупа — 1 стакан

Молоко — 3 стакана

Сливочное масло — 50 г

Сахар — 2 ст. л.

Соль — щепотка

Пошаговый рецепт

Шаг 1. Промойте пшённую крупу несколько раз в холодной воде до прозрачности.

Шаг 2. Залейте крупу кипятком и оставьте на 20 минут.

Совет: этот этап убирает горечь и делает структуру зёрен мягче.

Шаг 3. В отдельной кастрюле доведите молоко до кипения. Добавьте сахар и щепотку соли. Введите замоченную пшёнку и дайте смеси снова закипеть.

Шаг 4. Убавьте огонь до минимального и варите кашу около 20 минут, периодически помешивая.

Секрет: медленное томление помогает крупе набухнуть и стать сочной, сохраняя при этом форму.

Шаг 5. Когда каша станет густой, положите сливочное масло. Перемешайте и оставьте под крышкой на 8–10 минут. Для яркого вкуса можно добавить орехи или сухофрукты.

Нежная пшённая каша с молоком — это не просто завтрак, а настоящий домашний деликатес. Она получается сытной, мягкой и ароматной, а готовится из простых продуктов, которые есть на каждой кухне.

