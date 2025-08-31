Закусочный торт без выпечки: рецепт «Маэстро» для быстрого угощения

Закусочный торт «Маэстро» — это идеальное блюдо для тех, кто не любит долго возиться на кухне. Он быстро готовится, выглядит эффектно и с легкостью накормит гостей. Тонкие коржи из лаваша и нежный сырный крем делают его настоящим украшением стола.
Ингредиенты
- лаваш — 10 листов
- копченая куриная грудка — 400 г
- огурец — 1 шт.
- яйца — 4 шт.
- морковь по-корейски — 100 г
- сыр твердый — 100 г
Для крема
- творожный сыр — 300 г
- сметана — 5 ст. л.
- соль и специи — по вкусу
Пошаговый рецепт:
- Подготовьте лаваш: обрежьте листы в зависимости от формы будущего торта — круглой или квадратной.
- Сделайте крем, смешав творожный сыр со сметаной, солью и специями. Дайте настояться 10–15 минут.
- Подготовьте начинку: курицу нарежьте мелко, яйца и сыр натрите, огурец порежьте тонкими брусочками.
- Соберите торт: на тарелку выложите лист лаваша, промажьте кремом и чередуйте слои — курица, яйца, морковь по-корейски, снова курица, огурец и яйца. Каждый слой лаваша смазывайте кремом.
- Дайте настояться в холодильнике не менее 30 минут.
Закусочный торт подается порционно и станет отличным решением для праздника или семейного ужина.
