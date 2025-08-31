Закусочный торт без выпечки: рецепт «Маэстро» для быстрого угощения

Закусочный торт «Маэстро» — это идеальное блюдо для тех, кто не любит долго возиться на кухне. Он быстро готовится, выглядит эффектно и с легкостью накормит гостей. Тонкие коржи из лаваша и нежный сырный крем делают его настоящим украшением стола.

Ингредиенты

лаваш — 10 листов

копченая куриная грудка — 400 г

огурец — 1 шт.

яйца — 4 шт.

морковь по-корейски — 100 г

сыр твердый — 100 г

Для крема

творожный сыр — 300 г

сметана — 5 ст. л.

соль и специи — по вкусу

Пошаговый рецепт:

Подготовьте лаваш: обрежьте листы в зависимости от формы будущего торта — круглой или квадратной. Сделайте крем, смешав творожный сыр со сметаной, солью и специями. Дайте настояться 10–15 минут. Подготовьте начинку: курицу нарежьте мелко, яйца и сыр натрите, огурец порежьте тонкими брусочками. Соберите торт: на тарелку выложите лист лаваша, промажьте кремом и чередуйте слои — курица, яйца, морковь по-корейски, снова курица, огурец и яйца. Каждый слой лаваша смазывайте кремом. Дайте настояться в холодильнике не менее 30 минут.

Закусочный торт подается порционно и станет отличным решением для праздника или семейного ужина.

Хочется к чаю чего-то вкусненького, но без угрызений совести? Это печенье — идеальный вариант для таких случаев!