31 августа 2025 в 15:25

Закусочный торт без выпечки: рецепт «Маэстро» для быстрого угощения

Закусочный торт «Маэстро» — это идеальное блюдо для тех, кто не любит долго возиться на кухне. Он быстро готовится, выглядит эффектно и с легкостью накормит гостей. Тонкие коржи из лаваша и нежный сырный крем делают его настоящим украшением стола.

Ингредиенты

  • лаваш — 10 листов
  • копченая куриная грудка — 400 г
  • огурец — 1 шт.
  • яйца — 4 шт.
  • морковь по-корейски — 100 г
  • сыр твердый — 100 г

Для крема

  • творожный сыр — 300 г
  • сметана — 5 ст. л.
  • соль и специи — по вкусу

Пошаговый рецепт:

  1. Подготовьте лаваш: обрежьте листы в зависимости от формы будущего торта — круглой или квадратной.
  2. Сделайте крем, смешав творожный сыр со сметаной, солью и специями. Дайте настояться 10–15 минут.
  3. Подготовьте начинку: курицу нарежьте мелко, яйца и сыр натрите, огурец порежьте тонкими брусочками.
  4. Соберите торт: на тарелку выложите лист лаваша, промажьте кремом и чередуйте слои — курица, яйца, морковь по-корейски, снова курица, огурец и яйца. Каждый слой лаваша смазывайте кремом.
  5. Дайте настояться в холодильнике не менее 30 минут.

Закусочный торт подается порционно и станет отличным решением для праздника или семейного ужина.

Хочется к чаю чего-то вкусненького, но без угрызений совести? Это печенье — идеальный вариант для таких случаев!

рецепты
еда
кулинария
блюда
десерты
Валерия Мартынович
