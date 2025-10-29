Королевская семья Британии: новости, как Эндрю влияет на здоровье Миддлтон

Скандал с принцем Эндрю тяжело сказывается на здоровье Кейт Миддлтон, которая продолжает восстанавливаться после рака, передает RadarOnline. Какие еще новости королевской семьи Великобритании известны сегодня, 29 октября?

Как Эндрю влияет на здоровье Миддлтон

По данным издания, принцесса Уэльская «глубоко расстроена» тем, что скандал вокруг Эндрю и Сары Фергюсон вновь бросил тень на королевскую семью.

«Кейт тошнит от того, что все это повторяется. После всего, что ей пришлось пережить, она просто хочет мира, стабильности и защиты своих детей», — сообщил источник во дворце.

Ранее младший брат короля Карла III и его бывшая супруга объявили о добровольном отказе от своих королевских титулов. Это произошло после выхода посмертных мемуаров Вирджинии Робертс-Джуффре «Ничья девушка», которые вызвали возмущение общественности, поскольку в них она описала предполагаемые издевательства над ней со стороны Джеффри Эпштейна и детали встреч с Эндрю в 2001 году. Все это принц отрицал.

«Кейт одновременно опустошена и в гневе. Она чувствует себя разочарованной после того, как годами помогала восстанавливать доверие общественности к королевской семье, а действия Эндрю свели на нет значительную часть этого прогресса. Она твердо убеждена, что это нужно прекратить сейчас же, — она не позволит Эндрю омрачить будущее ее детей», — заявил инсайдер.

По словам другого источника, возобновившийся скандал стал тяжелым ударом для принцессы, которая перенесла серьезную операцию на брюшной полости, а затем призналась, что проходит лечение от рака.

«Она сосредоточена на своем восстановлении, физическом и душевном. Именно поэтому все эти потрясения, связанные с Эндрю, кажутся ей невыносимыми», — отметил он.

Принц Эндрю и принц Уильям с Кейт Миддлтон Фото: Stephen Lock / i-ImagesGlobal Look Press

Как Уильям воспринимает происходящее с Эндрю

Как пишет RadarOnline, инсайдеры сочли падение Эндрю «победой» принца Уильяма и тот этим воодушевился. Теперь, как говорят источники, он полон решимости применить такой же жесткий подход к своему брату принцу Гарри.

«Принц Уэльский уверен, что выживание монархии зависит от разрыва связей со скандалистами и теми, кто, по его мнению, „торгует королевскими привилегиями“ за рубежом», — пояснил источник.

Действия дворца в отношении Эндрю пресса интерпретировала как решительные перемены под руководством Карла III. Однако приближенные к наследнику престола утверждают, что этот шаг отражает растущее влияние Уильяма в семье.

«Уильям годами убеждал своего отца сократить монархию и исключить всех, кто не выполняет свою работу. Теперь, когда король наконец принял меры в отношении Эндрю, это его воодушевило. Он говорит окружающим, что это только начало — королевская семья не может допустить еще одного удара по своей репутации», — пояснил инсайдер.

