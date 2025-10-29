Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 11:36

Капуста квашеная «Провансаль» — быстро и очень вкусно. Хрустящая, сочная, ароматная капуста к мясу и картошечке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Квашеная капуста по-провансальски — это изысканный вариант классической закуски, который поразит вас своим ярким вкусом и ароматом. В отличие от традиционного рецепта, здесь капуста приобретает средиземноморские нотки благодаря добавлению оливок, сладкого перца и прованских трав. Сочетание хрустящей капусты, оливок и ароматных трав создает неповторимый вкусовой букет. Эта закуска готовится быстро, без длительного брожения, и уже через сутки готова к подаче. Она станет прекрасным дополнением к мясным блюдам, самостоятельной закуской или оригинальной добавкой к салатам.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг белокочанной капусты, 1 красная луковица, 1 сладкий перец, 100 г оливок без косточек, 3 зубчика чеснока, 1 ст. л. прованских трав, 1 ч. л. морской соли, 0,5 ч. л. сахара, 3 ст. л. оливкового масла, 2 ст. л. яблочного уксуса. Капусту нашинкуйте тонкой соломкой. Лук нарежьте полукольцами, перец — тонкими полосками. Чеснок измельчите пластинами, оливки — кружочками. В большой миске смешайте все ингредиенты, кроме масла и уксуса. Тщательно помните капусту руками до появления сока. Смешайте масло с уксусом и полейте капусту. Переложите в банку, утрамбуйте. Оставьте при комнатной температуре на 12 часов, затем уберите в холодильник. Подавайте, украсив свежей зеленью.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

Мария Левицкая
