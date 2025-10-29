Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 10:30

Маринованная капуста «Пелюстка»! Нереально вкусно и быстро. Вкусно с картошечкой и мясом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта маринованная капуста станет вашим секретным оружием на кухне — хрустящая, пикантная и невероятно ароматная. В отличие от традиционной квашеной капусты, этот рецепт не требует долгого брожения и готов к употреблению уже через несколько часов. Капуста сохраняет свою упругую текстуру, а гармоничное сочетание чеснока, укропа и острого перца придает ей яркий, запоминающийся вкус. Такую закуску можно подавать как самостоятельное блюдо, дополнение к мясу или рыбе, а также использовать для приготовления салатов и бутербродов.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг белокочанной капусты, 1 крупная морковь, 3 зубчика чеснока, 1 острый перец, пучок укропа. Для маринада: 1 литр воды, 100 мл уксуса 9%, 100 г сахара, 2 ст. л. соли, 2 лавровых листа, 5 горошин душистого перца. Капусту нарежьте квадратными кусочками примерно 4×4 см. Морковь натрите на крупной терке, чеснок и перец нарежьте тонкими пластинами, укроп мелко порубите. Смешайте все овощи и зелень в большой миске. Приготовьте маринад: в кипящую воду добавьте соль, сахар, специи и проварите 2–3 минуты. Снимите с огня, влейте уксус. Залейте капусту горячим маринадом, прижмите тарелкой. Оставьте при комнатной температуре на 6–8 часов, затем уберите в холодильник.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

Читайте также
Аромат на весь дом — креветки с чесноком! 10 минут — и готово!
Семья и жизнь
Аромат на весь дом — креветки с чесноком! 10 минут — и готово!
Баклажаны в духовке с помидорами, сыром и чесноком: готово за полчаса!
Семья и жизнь
Баклажаны в духовке с помидорами, сыром и чесноком: готово за полчаса!
Острая маринованная капуста с лаймом и кориандром
Семья и жизнь
Острая маринованная капуста с лаймом и кориандром
Секрет идеальной маринованной капусты: золотистая и бесподобно вкусная
Семья и жизнь
Секрет идеальной маринованной капусты: золотистая и бесподобно вкусная
Рваная свинина — это хит: обалденно вкусно горячей и холодной на бутерброды — все сделает духовка и этот маринад
Общество
Рваная свинина — это хит: обалденно вкусно горячей и холодной на бутерброды — все сделает духовка и этот маринад
рецепты
капуста
маринады
закуски
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 октября: где сбои в РФ
Идеален к чаю: готовим заливной пирог с капустой — быстрый рецепт
«План для достижения победы»: на Западе сообщили Киеву неприятные новости
«Это ребячество»: Карлсон раскритиковал страны Запада за позицию по Крыму
Поклонская высказалась о секспросвете для первоклассников
Погода в Москве в среду, 29 октября: в столице ударят трескучие морозы?
В России наступил «вейповый голод»
Во Франции пытаются разобраться в менталитете россиян
Совфед поддержал закон о круглогодичном призыве
Православным дали советы, как провести Дмитриевскую родительскую субботу
«Уничтожено полностью»: россиянин раскрыл последствия урагана на Ямайке
Стало известно о новой жертве фигуранта дела Ларисы Долиной
Подростки устроили ДТП на чужой машине и попытались скрыться
Раскрыто число сбитых в Орловской области «ночных» БПЛА
В одном регионе России запретили продавать энергетики по ночам
Союзник США в Азии стал отдаляться от НАТО
Медведчук раскрыл, как Зеленский может спасти окруженных солдат ВСУ
В ФТС описали ситуацию с очередями из фур на границе России и Казахстана
Российские регионы могут получить право на жесткие меры против никотина
Раскрыто место похорон Романа Попова
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.