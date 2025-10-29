Маринованная капуста «Пелюстка»! Нереально вкусно и быстро. Вкусно с картошечкой и мясом

Эта маринованная капуста станет вашим секретным оружием на кухне — хрустящая, пикантная и невероятно ароматная. В отличие от традиционной квашеной капусты, этот рецепт не требует долгого брожения и готов к употреблению уже через несколько часов. Капуста сохраняет свою упругую текстуру, а гармоничное сочетание чеснока, укропа и острого перца придает ей яркий, запоминающийся вкус. Такую закуску можно подавать как самостоятельное блюдо, дополнение к мясу или рыбе, а также использовать для приготовления салатов и бутербродов.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг белокочанной капусты, 1 крупная морковь, 3 зубчика чеснока, 1 острый перец, пучок укропа. Для маринада: 1 литр воды, 100 мл уксуса 9%, 100 г сахара, 2 ст. л. соли, 2 лавровых листа, 5 горошин душистого перца. Капусту нарежьте квадратными кусочками примерно 4×4 см. Морковь натрите на крупной терке, чеснок и перец нарежьте тонкими пластинами, укроп мелко порубите. Смешайте все овощи и зелень в большой миске. Приготовьте маринад: в кипящую воду добавьте соль, сахар, специи и проварите 2–3 минуты. Снимите с огня, влейте уксус. Залейте капусту горячим маринадом, прижмите тарелкой. Оставьте при комнатной температуре на 6–8 часов, затем уберите в холодильник.

